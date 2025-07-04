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Hull City, transfer yasağı sonrası harekete geçti! Karara itiraz

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#Hull City#Transfer Yasağı#İtiraz
Hull City, transfer yasağı sonrası harekete geçti Karara itiraz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 08:31

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından verilen transfer yasağı sonrası harekete geçti.

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Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te küme düşmekten son anda kurtulan Hull City büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Telegraph'ta yer alan habere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finansal sorunlar sebebiyle EFL tarafından 3 dönem transfer cezasına çarptırıldı. Haberin detaylarında kulübün yaklaşık 1 milyon sterlin gecikmiş ödemesi bulunduğu ve çeşitli mali sorunlar yaşayan Hull City için başka yaptırımlar da olabileceği de belirtildi.

HULL CITY KARARA İTİRAZ EDECEK

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı getirilen Hull City karara itiraz edecek. İngiliz kulübü, bu yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor.

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#Hull City#Transfer Yasağı#İtiraz

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