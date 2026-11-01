Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: 'İyi değildik!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hull City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town'ı konuk etti. MKM Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic'in karşılaşma sonrası Hull Live'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Devre arasında soyunma odasında kurduğum ilk cümle, ikinci yarıda bu kadar kötü oynayamayacağımızdı. Bunun hiçbir yolu yoktu. Değişiklik yapacağımızı, daha fazla öne çıkmaya ve daha fazla risk almaya çalışacağımızı söyledim. Ancak rakibin de etkisi vardı. Bu maçı yeniden izlemem gerekiyor ama bence orta sahadaki oyuncularıyla merkezde sayısal üstünlük kurdular.

Haberin Devamı

Kanat beklerimizi kanat oyuncularıyla kilitlediler. Sağ bekleri de önceki maçlardaki gibi ileri çıkmak yerine daha geride oynadı. Özellikle McBurnie için durum çok zordu; üç rakibin arasında kaldı ve hiçbir şansı yoktu. Reegs Slater ve Tim Iroegbunam çok fazla geriye çekildi, bu nedenle takıma yardımcı olamadılar. Destek alamadık. Elliot Stroud'un rakiplerine olan mesafesi çok fazlaydı; ne Diop'a ne de sağ beke baskı yapabiliyordu.

Rakip, bizim üzerimizde adeta rondo oynadı. Temel problem buydu. 30. dakikadan sonra John Egan'ı fazladan bir orta saha oyuncusu olarak oyuna aldık ve daha fazla istikrar sağladık. Ancak özellikle topu kazandığımızda hiçbir şey üretemememiz hâlâ kötüydü.

Sanırım iki kez kendi kalemize doğru şut çektik. Ancak ikinci yarıda bir kez daha karakterimizi ortaya koyduk. Bu bizim için çok ama çok önemli."

Hull City'nin ağustos ayının sonundan bu yana galibiyet alamamasına rağmen bir puan daha kazanmasının olumlu olduğunu belirten Jakirovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle ilk yarıdaki performansımızın ardından alınan puana çok değer veriyorum. İyi değildik. Hatta Ipswich'in bizden daha iyi, çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 30. dakikadan sonra belki bir şeyler göstermeye başladık ama yine de performansımız çok yetersizdi.

Haberin Devamı

Kritik an, devre arasında sistemimizi değiştirmemiz ve Crooksy'yi taktiksel bir hamleyle oyuna almamızdı. Ardından daha fazla öne çıkmaya, daha çok baskı yapmaya ve çok daha agresif oynamaya başladık. Bir anda hem topsuz oyunda hem de topa sahip olduğumuzda kontrolü ele geçirdik ve iki güzel gol attık.

Son 20 dakikayı belki daha iyi kontrol edebilirdik. Enciso benim için harika bir gol attı ancak bunu savunabilirdik. Etrafında üç oyuncumuz vardı ve bu üç oyuncu faul yaparak onu durdurabilirdi. 2-2'lik skorla, kazanamıyorsan kaybetmemelisin. Bu da iyi bir şey.

Yaklaşık iki aydır galibiyet beklediğimizi biliyorum ancak yine de bu sonuç olumlu. Geçen sefer de söylediğim gibi, ileriye doğru atılmış bir adım."