Hull City teknik direktörlüğü için Süper Lig'den sürpriz aday

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İngiltere Championship ekibi Hull City, ligin son haftasında Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmayı başarmıştı.

Turuncu-siyahlılarda Aralık 2024'te göreve getirilen İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile dün yollar ayrıldı.

Selles'ten boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını hızlandıran Hull City'de Süper Lig'den sürpriz bir isim gündeme geldi.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City'nin teknik direktör adayları arasında Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu da yer alıyor.

Turuncu-siyahlıların kalabalık aday listesinde Belözoğlu'nun yanı sıra Miron Muslic, Gary O'Neil, Alex Neil, Dean Smith, Rob Edwards, Marti Cifuentes ve Ryan Mason gibi isimler bulunuyor.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

44 yaşındaki genç teknik adamın Antalyaspor'la 2026 Haziran'a dek sözleşmesi bulunuyor.