×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hull City teknik direktörlüğü için Süper Lig'den sürpriz aday

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hull City#Acun Ilıcalı
Hull City teknik direktörlüğü için Süper Ligden sürpriz aday
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 12:55

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de dün akşam görevine son verilen Ruben Selles'in yerine teknik direktör arayışları hız kazandı. İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu da yer alıyor.

Haberin Devamı

İngiltere Championship ekibi Hull City, ligin son haftasında Portsmouth deplasmanında aldığı beraberlikle sezonu averajla 21. sırada tamamlayarak Championship'te kalmayı başarmıştı.

Turuncu-siyahlılarda Aralık 2024'te göreve getirilen İspanyol teknik direktör Ruben Selles ile dün yollar ayrıldı.

Selles'ten boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını hızlandıran Hull City'de Süper Lig'den sürpriz bir isim gündeme geldi.

Gözden KaçmasınFatih Terim, Al-Shababda devam edecek mi Yeni sözleşme sorusuna net yanıtFatih Terim, Al-Shabab'da devam edecek mi? Yeni sözleşme sorusuna net yanıt!Haberi görüntüle

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City'nin teknik direktör adayları arasında Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu da yer alıyor.

Turuncu-siyahlıların kalabalık aday listesinde Belözoğlu'nun yanı sıra Miron Muslic, Gary O'Neil, Alex Neil, Dean Smith, Rob Edwards, Marti Cifuentes ve Ryan Mason gibi isimler bulunuyor.

Haberin Devamı

Hull City teknik direktörlüğü için Süper Ligden sürpriz aday

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

44 yaşındaki genç teknik adamın Antalyaspor'la 2026 Haziran'a dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hull City#Acun Ilıcalı

BAKMADAN GEÇME!