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Hull City Swansea City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?

#Hull City#Swansea#Şota Arveladze
Hull City Swansea City maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın var mı

Hull City Swansea City maçı ile İngiltere Championship'te iki takım karşı karşıya geliyor. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, iki haftadır kazanarak yeni başkanı ile iyi bir başlangıç yakaladı. Sahasında Blackburn maçını 2-0, deplasmanda  Bournemouth maçını da 1-0'lık skorla geçen Hull City, iki topladığı 6 puan ile 19. sıraya yükseldi. Acun Ilıcalı'nın Hull City almasıyla birlikte teknik direktörlük görevine de Şota Arveladze getirildi. Bu gelişmelerin ardından Türk spor severlerin Hull City'e olan ilgileri de arttı. Peki Hull City Swansea City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı? İşte detaylar

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Swansea City deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Son oynadığı QPR mücadelesi ise 0-0'lık sonuçla sona erdi. 17. sırada bulunan Swansea, oynadığı 25 karşılaşmada 32 puan alarak 17. sırada bulunuyor. İngiltere Championship'te liderlik koltuğunda 57 puanla Fulham oturuyor.

Hull City Swansea City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?

Hull City Swansea City maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadeleyi Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor.

Hull City Swansea City maçı saat kaçta, hangi kanalda Canlı yayın var mı


Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...

Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin yeni direktör Şota Arveladze oldu.

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Championship ekibi, Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştıran Shota, en son Özbekistan ekibi FC Pakhtakor Tashkent takımında görev almıştı. Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.
Hull City'e imzası sonrasında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Şota, şu ifadeleri kullandı:
Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere'de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu

ÇOK MOTİVEYİM

Çok motiveyim. Bu kulübün sahip olduğu futbolcularla, genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermeye açım."

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Hücum futbolu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedefimiz her zaman kazanmak olacak.

GRANT MCCANN'İN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Grant Samuel McCann, Acun Ilıcalı'nın göreve gelmesinin ardından alınan iki galibiyete rağmen takımdan gönderilmişti.

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HULL CİTY TARAFTARI İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Acun Ilıcalı'nın takımında yaşanacak bu değişiklik Hull City taraftarlarını da ikiye bölmüş durumda... Hull City taraftarlarının bir bölümü, sosyal medya mesajlarıyla menajer değişikliğinin haksız bir hamle olduğu fikrindeydi.

MCCANN'İN PUAN ORTALAMASI 1.07

Kuzey İrlandalı Grant Samuel McCann, Hull City kariyerinde çıktığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.07 puan ortalaması tutturdu. Genel olarak başarısız bir grafik çizen 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Doncaster Rovers ve Peterborough'ta çalıştı.

 

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#Hull City#Swansea#Şota Arveladze

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