×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hull City, Süper Lig ekibini 2 golle geçti

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Hull City#Alanyaspor
Hull City, Süper Lig ekibini 2 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 19:26

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor'u hazırlık maçında 2-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Hull City, Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında GAİN Park Stadı'nda karşılaştı.

Teknik direktör Fatih Tekke takımı Mert Furkan Bayram, Augusto, Fatih Aksoy, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Lopes, Efecan Karaca, Bera Çeken ve Cordova 11'i ile sahaya sürdü.

Hull City ise Rushworth, Coyle, Jones, Hughes, Giles, Slater, Puerta, Alzate, Kamara, Jarvis ve Pedro 11'i ile sahaya çıktı.

Hull City, 51. dakikada Jacob ve 84. dakikada Burstow'un attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı.

Maçı izleyenler arasında Hull City Kulübü Başkanı Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Hull City#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!