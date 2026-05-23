Hull City, Premier Lig'e yükseldi, Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 20:01

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. Tarihi zafer sonrası tribünde büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı’nın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough ile karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede Hull City, uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek adını Premier Lig’e yazdırdı.

ACUN ILICALI'DAN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük sevinç yaşanırken, Acun Ilıcalı’nın duygusal anları geceye damga vurdu.

Eşi Çağla Altunkaya ile birlikte maçı tribünden takip eden Ilıcalı’nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"AĞLAMADIM AMA ÇOK DUYGULANDIM"

Kupa seremonisinin ardından açıklamalarda bulunan Ilıcalı, duygularını "Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk." sözleriyle ifade etti. 

FENERRBAHÇE'DEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig’de başarılar dileriz." denildi.

