Hull City, Premier Lig yolunda play-off oynayacak!

Haberin Devamı

İngiltere Championship'te 46. ve son hafta maçları tamamlandı. İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, evinde Norwich City ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1’lik galibiyetle tamamlayan Hull City, ligi 73 puanla 6. sırada bitirdi ve Premier Lig için play-off oynayacak 4 takımdan biri oldu.

Hull City’nin haricinde Milwall, Southampton ve Middlesbrough da adını play-off’lara yazdırdı.

Hull City, play-off yarı finalinde Milwall ile karşılaşacak.

WE ARE HULL CITY. BRING ON THE PLAY-OFFS. 🐯#hcafc pic.twitter.com/CLKLXXePSY — Hull City (@HullCity) May 2, 2026

IPSWİCH TOWN, PREMİER LİG’DE

Öte yandan Ipswich Town da evinde Queens Park Rangers’ı 2-1 mağlup ederek ligi 84 puanla 2. sırada bitirdi. Bu sonuçla Ipswich Town, Premier Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Premier Lig’e çıkan ilk takım, geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğu garantileyen Coventry City olmuştu.

Haberin Devamı