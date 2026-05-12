Hull City Premier Lig için finalde!

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında başkent Londra'daki The Den Stadı'nda Millwall'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, play-off biletini aldı.

Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.