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Hull City, Ozan Tufan golüyle 1 puanı kurtardı

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#Hull City#Ozan Tufan#Championship
Hull City, Ozan Tufan golüyle 1 puanı kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2022 20:31

Hull City, İngiltere Championship’in 23üncü haftasında Sunderland ile evinde 1-1 berabere kaldı. Hull Citye beraberliği getiren golü milli futbolcu Ozan Tufan kaydetti.

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İngiltere Championship’in 23üncü haftasında Hull City ile Sunderland, MKM Stadında karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 74’üncü dakikasında Sunderland, Ross Stewart’ın golüyle 1-0 öne geçti. Hull City’de 71’inci dakikada oyuna giren milli futbolcu Ozan Tufan, 82’nci dakikada attığı gol ile skoru 1-1’e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca iki ekip, sahadan 1’er puanla ayrıldı. Öte yandan Hull Cityde bir diğer milli futbolcu Doğukan Sinik, 76ncı dakikada Lewie Coyleun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Hull City puanını 26’ya, Sunderland ise 31’e yükseltti.

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#Hull City#Ozan Tufan#Championship

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