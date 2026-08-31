Hull City mucizesi!

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Dünyanın 1 numaralı futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi’nde sezonun en büyük sürprizine, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City imza attı. Sezonun ilk maçında konuk ettiği Manchester United’ı 2-0 yenerek İngiliz futbol kamuoyuna ilk şoku yaşatan ‘Tigers (kaplanlar)’ önceki gün de deplasmanda Coventry City’yi 1-0 yenmeyi başardı. Toplamda 160 milyon Euro’yu bile bulmayan (159.3 milyon Euro) kadro değeriyle Premier Lig’in en düşük bütçeli kulübü olan Hull, ‘banko küme düşer’ diyenleri hayrete düşürdü. Hull ile diğerleri arasındaki fark o kadar büyük ki, kendisine en yakın değerdeki takım olan Coventry City’nin kadro değeri 295 milyon Euro.

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Lider M. City ile aynı puanda 2. sırada

Üstelik Sergej Jakirovic yönetimindeki takım öyle etkili bir futbol ortaya koyuyor ki, İngiliz basını ‘bu başarı tesadüf değil’ görüşünde birleşmeye başladı. The Guardian, Coventry deplasmanındaki 1-0’lık galibiyeti Hull’un özellikle savunma disipliniyle dikkat çektiğini yazdı. Reuters ise daha çarpıcı bir tablo çizdi: Hull City, yeni Premier Lig sezonunda ilk 2 maçını kazanan yalnızca dördüncü yeni yükselen takım oldu. Takım 6 puan ve averaj farkıyla Manchester City’nin arkasında ikinci sıraya yerleşti. Bu tablo, sezon öncesindeki beklentilerle tamamen ters düşüyor. Çünkü Hull City için sezon başlamadan önce yapılan yorumların önemli bölümü, takımın Championship’e geri döneceği yönündeydi.

Acun Ilıcalı da İngiltere’nin gündeminde

Hull City’nin başarısı doğal olarak kulübün sahibi Acun Ilıcalı’yı da İngiliz futbol gündeminin merkezine taşıdı. 2022’de satın aldığı Tigers’ı 4 yılda Premier Lig’e taşıyan Ilıcalı için yapılan yorumlarda övgü dolu ifadeler kullanıldı. Daily Mail, Ilıcalı’nın cesur iletişim yöntemine dikkat çekerek, “Transfer gelişmelerini sosyal medya üzerinden taraftarlarla paylaşıyor” dedi. Sezon öncesi Hull City’ye yönelik yorumların en çok dikkat çekeni eski futbolcu Joe Cole’a aitti. Hull’ı küçümseyen Cole, takımın Premier Lig’de kalma şansının çok düşük olduğunu söylemişti. İlk 2 haftadaki şok sonuçların ardından İngiliz basını Cole’un sözlerini yeniden gündeme taşıdı.

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Hull City’yi izliyor musun Joe Cole?

The Sun, “Joe Cole yanıldı” derken, Daily Mail ünlü futbol adamına, “Hull City’yi izliyor musun!” sözleriyle seslendi. İngiltere’de sezon öncesinde soru şuydu: “Hull Premier Lig’de nasıl hayatta kalacak?” İki hafta sonunda ise soru değişti: “Hull ne kadar ileri gidebilir?” Henüz sezonun başında oldukları için bu soruya bir cevap vermek mümkün değil. İngiltere’de herkesin merak ettiği şey de artık aynı: Manchester United galibiyeti bir mucize miydi, Coventry galibiyeti bir tesadüf müydü, yoksa Acun Ilıcalı’nın Hull City’si gerçekten Premier Lig’e ait olduğunu mu göstermeye başladı? Şimdilik cevap Hull City lehine.