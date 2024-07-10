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Hull City, kamp için İstanbul'a geldi! Fenerbahçe ile hazırlık maçı...

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Fenerbahçe
Hull City, kamp için İstanbula geldi Fenerbahçe ile hazırlık maçı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 18:17

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City yeni sezon öncesi hazırlık kampı İstanbul’a geldi.

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İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçları için Corendon Airlines'ın özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile İstanbul’a geldi.

Hull City, Summer Tour 2024 etkinliği kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı yapacak. İngiliz ekibi 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak. 17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’de Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktör Tim Walter ve futbolcuların katılımıyla Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Acun Ilıcalı, Hull City'nin 50 taraftarını da İstanbul'da ağırlayacak.

Hull City, kamp için İstanbula geldi Fenerbahçe ile hazırlık maçı...

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Fenerbahçe

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