Hull City, kamp için İstanbul'a geldi! Fenerbahçe ile hazırlık maçı...

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İngiltere Championship ekibi Hull City, hazırlık kampı ve dostluk maçları için Corendon Airlines'ın özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile İstanbul’a geldi.



Hull City, Summer Tour 2024 etkinliği kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı yapacak. İngiliz ekibi 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak. 17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’de Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktör Tim Walter ve futbolcuların katılımıyla Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.



Öte yandan Acun Ilıcalı, Hull City'nin 50 taraftarını da İstanbul'da ağırlayacak.