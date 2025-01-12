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Hull City kâbusu yaşadı, kupaya havlu attı! Abdülkadir Ömür ve Joao Pedro...

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#Futbol#Hull City#Doncaster Rovers
Hull City kâbusu yaşadı, kupaya havlu attı Abdülkadir Ömür ve Joao Pedro...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 18:17

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, normal süresi 1-1 sona eren maçta Doncaster Rovers'a penaltılarda 5-4 mağlup olarak Emirates FA Cup'tan elendi.

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Hull City, İngiltere 2. Lig ekibi Doncaster Rovers'ı konuk etti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi.

Doncaster'in golünü 51. dakikada Luke Molyneux attı. Hull City'nin golünü ise 80. dakikada Gustavo Puerta kaydetti.

Seri penaltı atışlarında Doncaster'e 5-4 mağlup olan Hull City, kupaya veda etti. Bu sonucun ardından Doncaster, FA Cup'ta tur atladı. 

JOAO PEDRO OYNADI, ABDÜLKADİR KADRODA YER ALMADI

Hull City'de forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 120 dakika görev yaptı. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür, bu maçın kadrosunda yer almadı.

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#Futbol#Hull City#Doncaster Rovers

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