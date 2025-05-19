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Hull City ile anılan Emre Belözoğlu için karar verildi!

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#Emre Belözoğlu#Antalyaspor#Sinan Boztepe
Hull City ile anılan Emre Belözoğlu için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 17:13

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, 1 yıl daha sözleşmeleri bulunmasına rağmen adı Hull City ile anılan teknik direktörleri Emre Belözoğlu hakkında verdikleri kararı duyurdu.

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kırmızı beyazlı takımdaki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

'YENİ SEZONUN HAZIRLIKLARINA BAŞLIYORUZ'

Kulüp olarak önemli bir sürece girdiklerinin altını çizen Başkan Boztepe, "Emre Belözoğlu ile birlikte bugünde itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başlıyoruz. İnşallah çok daha büyük hedeflerin peşinde koşacağımız ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağımız bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Sinan Boztepe'nin bu sözleri, Belözoğlu'nun gelecek sezon da Antalyaspor'da kalacağı şeklinde yorumlandı.

Kırmızı beyazlılarla sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar süren Emre Belözoğlu'nın adı geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship takımı Hull City ile anılmıştı.

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Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City için teknik direktör adayları arasında Belözoğlu'nun da yer aldığını doğrulamıştı.

'FARKLI TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARIMIZ VAR'

Ilıcalı, daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada ise "Emre Belözoğlu'na ırkçılık suçlamaları nedeniyle Hull City taraftarlarından tepki var, ne söylersiniz?" sorusunu "Öncelikle şunu söylemem gerekiyor, Emre Belözoğlu, bizim en ön sıradaki adaylarımızdan değil. Farklı teknik direktör adaylarımız var. Tabii ki taraftarlarımızın görüşlerine saygı duyuyorum. Türkiye'de ırkçılık yoktur, biz Türkler olarak ırkçılığın ne olduğunu bile bilmeyiz. Bütün bunların dışında, eğer taraftarlarımız karşıysa, neden onları mutsuz edeyim." diyerek yanıtlamıştı.

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#Emre Belözoğlu#Antalyaspor#Sinan Boztepe

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