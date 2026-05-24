Hull City futbolcusu Akintola'dan Premier Lig yorumu: 'Biz hazırız'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 14:45

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin orta saha oyuncusu David Akintola, sezon başında kimsenin kendilerine inanmadığını ancak şu anda bulundukları yerden çok mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan David Akintola, "Sezon başında kimse inanmamıştı. Bir takım olarak savaştık ve burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bunu tarif edebileceğim hiçbir kelime yok." diye konuştu.

"SIKI ÇALIŞMAMIZA İNANDIK"
Tüm sezon yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Akintola, "Başkan, teknik direktör ve tüm personel, herkes çok mutlu. Eğer inanırsanız her şey mümkündür; biz Allah'a, sıkı çalışmamıza inandık ve sonunda her şey meyvesini verdi." dedi.

Hull City futbolcusu Akintoladan Premier Lig yorumu: Biz hazırız

"PREMIER LİG'DE DE BUNA DEVAM ETMEYE HAZIR"
Akintola, 90+5. dakikada attığı golle Premier Lig biletini getiren Oli McBurnie ile ilgili soruya, "O daima, doğru zamanda, doğru yerde oluyor. Onun adına çok mutluyum, çok yakınız. Ayrıca hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi biri. Harika birisi. Eğer onu kişisel düzeyde tanıma fırsatı bulursanız, onun çok güçlü bir karakter olduğunu anlarsınız. Bu yüzden onun adına çok mutluyum. Harika bir sezon geçirdi ve Premier Lig'de de buna devam etmeye hazır olduğundan son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'in dünyadaki en iyi lig olduğunu savunan Akintola, "Chelsea ile kupada eşleşmiştik, şimdiyse onlarla aynı ligde olacağız. Bu yüzden Manchester City, Manchester United gibi büyük takımlarla karşılaşacak olmak çok heyecan verici olacak ve biz hazırız." şeklinde görüş belirtti.

