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Hull City, Championship'in son haftasında averajla ligde kaldı!

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#Hull City#Championship#Acun Ilıcalı
Hull City, Championshipin son haftasında averajla ligde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 16:43

Hull City, Championship'in son haftasında Portsmouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve gol averajıyla ligde kaldı.

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Championship'te son haftaya küme düşme hattında giren Hull City, Portsmouth ile kozlarıın paylaştı. Fratton Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gol averajıyla ligde kaldı.

Hull City, 18. dakikada Matt Crooks ile öne geçti. Ev sahibi Portsmouth, 55. dakikada Christian Saydee ile eşitliği sağladı.

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Haftaya Hull'un üstünde giren Luton Town ise West Bromwich deplasmanında 5-3 yenildi. Hull City ise bu beraberlikle birlikte puanını 49'a çıkardı ve averajla lige tutundu.

YÜKSELENLER VE PLAY-OFF BİLETLERİ

Championship'te daha önce Leeds ve Burnley, Premier Lig'e yükselirken Sheffield United, Sunderland, Coventry ve Bristol City ise playoff bileti aldılar.

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#Hull City#Championship#Acun Ilıcalı

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