Hull City beraberliği sonrası Xabi Alonso: 'Biz de bu şekilde cezalandırıldık!'

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Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Hull City maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

"RAKİBE BU KADAR KOLAY GERİ DÖNÜŞ ŞANSI VERMEMENİZ GEREKİR"

Hull City karşısında önceki maçlardaki hatalarını tekrarladıklarını belirten Alonso, "Bunları düzeltmek zaman alacak. Öne geçtiğinizde mücadele etmeye devam etmeniz ve rakibe bu kadar kolay geri dönüş şansı vermemeniz gerekir. Özellikle yediğimiz ilk golde çok daha iyisini yapabilirdik. O ana kadar maçı kontrol ediyor ve pozisyonlar üretiyorduk. Fakat sahip olduğumuz o momentum bir anda değişti, maçın skorunu etkiledi. Bu, ele aldığımız bir konu ve daha iyi olacağız. Ancak şu anda performansımız üzerinde bir etkisi olduğu kesin." diye konuştu.

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"GOL YEME DİNAMİKLERİMİZDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Genel olarak hücumda savunmaya kıyasla daha iyi olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, "Henüz birkaç maç oldu ama gol yeme dinamiklerimizden memnun değilim. Açık oyunda, duran toplarda, uzun toplarda, bu sertlik ve rekabetçi ortamda çok daha iyisini yapmalıyız." dedi.

"EĞER YUMUŞAK KALIRSANIZ YA DA HAZIR OLMAZSANIZ CEZALANDIRILIRSINIZ"

Alonso, yedikleri ilk golle ilgili, "Her an çok dikkatli, olayı yaşayan ve tehlikenin her pozisyondan gelebileceğine hazır durumda olmalısınız. Eğer yumuşak kalırsanız ya da hazır olmazsanız cezalandırılırsınız. Biz de bu şekilde cezalandırıldık." ifadelerini kullandı.

"PEP VE JORELL’İN PROFİLLERİ FARKLI"

İspanyol çalıştırıcı, devre arasındaki Jorrel Hato-Pep Chavarria değişikliğiyle ilgili soruya, "Taktikseldi. Farklı profile sahip bir oyuncu istiyorduk. Pep ve Jorell’in profilleri farklı." yanıtını verdi.