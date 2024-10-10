Hull City Başkan Vekili Tan Kesler: 'Ligi nasıl bitireceğimiz önemli'

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İngiltere Championship takımlarından Hull City, yarın saat 17.30'da deplasmanda Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Teknik Direktör Tim Walter ve oyunculardan Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geride kalan sezonda oyuncu satışından 30-35 milyon Euro'ya yakın bonservis bedeli elde ettiklerini hatırlatan Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, “Kulübe kazandırdığımız bu oyuncuları kısa sürede üst liglere satarak, iyi bir gelir elde ettik. Başkanımızın önderliğinde bu geliri tekrar takımı üst seviyeye taşımak için kullandık. Kazanç elde ettik ancak tekrar oyunculara yatırım yaptık. Hocamızla yaptığımız görüşmelerde hücum yapan takım kimliğine bürünmek istedik. Bu bir süreç, bu sürecin içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



Tan Kesler: “Lige nasıl başladığınızın değil, nasıl bitireceğinizin önemli olduğunu düşünüyorum”

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Yönetim olarak ilk hedefleriniz her zaman Premier Lig'de mücadele etmek olduğundan bahseden Keler, “Geçen seneye göre bu sene aslında daha kolay gözüküyor. Geçtiğimiz sezon 8 Premier Lig takımıyla mücadele ettik ve ligi 7. sırada bitirdik. Bu sene takımların kuvvetleri daha denk gözüküyor. Geçtiğimiz senelerde üst düzey kiralık oyuncularla devam ettiğimiz sürede içerisindeki hedeflerimiz aynı hedefler değil. Artık kulüpler elit oyuncuları kaybetmemeye çalışıyorlar. Başkanımız şöyle söyledi, biz oyuncu keşfedelim ve öyle gelişmeye çalışalım. Championship, uzun bir maraton içerisinde. Nasıl başladığınızın değil, nasıl bitireceğinizin daha önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“İngiltere'de her takım birbirini iyi tanıyor”

Tim Wolter'ı seçerken nelere dikkat edildiği sorulması üzerine Tan Kesler, “Tim hocayı çok araştırdık. Başkanımızın son kararıyla böyle bir durum oldu. Biz kulübü satın aldığımızda 7 bin 500 taraftarı vardı. 5 bin adet de sezonluk bilet alan taraftar vardı. Geldiğimiz 2 sezonun ardından 22. 500 kişiye bilet satıyoruz. Bunun sebebi de başkanın istediği vizyondur. Atak futbol oynayalım istiyor. İngiltere'de her takım birbirini iyi tanıyor. Seyirciyi sahaya çekecek oyun oynamaya başladık ama tam oturtamadık. O noktada Tim hocayla bir araya geldik. Kendisinin oyun görüşünü beğendik ve takımı kendisine teslim ettik. Takım içerisinde sakatlık ve eksikler oldu ancak oynatmak istediği sistemden hiç vazgeçmedi” diyerek yanıtladı.



“Türk futbolunun beklenilen atağı yapacağını düşünüyorum”

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İngiltere ile Türkiye arasındaki futbol iklimiyle ilgili düşüncelerini açıklayan Tan Kesler, “Biz nüfus olarak, futbola yoğun ilgi duyuyoruz. Bunu ekonomiye döndüremiyoruz. Buna sabır göstermiyoruz. İngiltere programlı ve planlı ilerliyor. Ben burada ülke futbolun gelişimini eleştirmiyorum. İngiltere markalaşma konusunda ciddi adımlar atmış. Futbol gösteri ve oyun olarak insanlara izletme konusunda cazip hale getirilmiş. İyi futbol oynadığınız zaman bunu sağladığınız zaman almıyor. Onlar daha çok globalleşmeyi becermiş. Elimizde ürünü İngilizler geliştirmiş. Yayın gelir vs. konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'de buna kafa yoran spor adamları var. Türk futbolunun böyle bir atak yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Tim Walter: “Hull City'nin daha iyi olması için çalışmaya devam edeceğiz”

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Öncelikle Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tim Walter, “İlk başlarda zorlandık. Ekip tam değildi ve istediğimiz oyuncular tam değildi. Kadromuz hazır değildi. Bunların üstesinden geleceğiz. Geçen sezondan daha az gol attık. Takım iyi gidiyor, bende onları üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Son haftalarda durum daha iyiye gidiyor. Daha iyi olması içinde çalışmaya devam edeceğiz. Benim tamamen farklı bir felsefem var. Öncelikle beklerden başlayarak bir oyun sistemi düşünüyorum. İlk maçlarda zorlandık ama son maçlarda 10 gol attık ve daha iyiye gidiyoruz. En nihayetinde iyi olmaya devam ediyoruz” dedi.



“Taraftarımızla aile gibi olmak istiyoruz”

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Bu sezon ligde elde ettikleri galibiyetlerin deplasmanda olmasıyla ilgili konuşan Walter, “Bu trend değil. Kendi sahamızda kazanmak ve stadyumun kale olmasını istiyoruz. Taraftarımızla aile gibi olmak istiyoruz. Şu an daha ziyade deplasmanda kazandık ama sahamızda kazanmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



Abdülkadir Ömür: “Yastığa kafamı koyduğumda o teklifi neden kabul etmedikleri düşünüyorum”

Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduklarını dile getiren Abdülkadir Ömür, “Ne zaman buraya gelsek, milletimizle bir araya gelmek çok iyi geliyor. Manchester City'den ilk teklif geldiğinde Trabzonspor'daki zamanımın bittiğini düşündüm ve gitmek istedim. O zaman Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağaoğlu kalmamı istedi. O zaman da ayrılmak istediğimi söylemiştim. Herkesin hayalidir Premier Lig'de oynamak. Buradaki ekiple birlikte Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Her zaman yastığa kafamı koyduğumda o teklifi neden kabul etmediklerini düşünüyorum. Hull City ile birlikte Premier Lig'de oynamak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.



“Championship, fiziksel ve tempo olarak ilk 6'ya girecek bir lig”

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Trendyol Süper Lig ile İngiltere Championship arasındaki farklarla ilgili düşüncelerini belirten Abdülkadir Ömür, “Aslında ligin kalitesine gelince, Türkiye'de izlenmediği için küçümsenebilir. Fiziksel ve tempo olarak ilk 6'ya girecek bir lig. Buraya gelince Premier Lig'in bir altındasınız. Çok yakınsınız ama bir o kadarda uzaksınız. Geçen seneye nazaran, bu sene takımlar bu lige daha uygun takımlar. Trabzonspor'da oynadım. Baskı ve stresin en çok olduğu yerlerden biriydi. En büyük fark, herhangi maçı kaybettiğimiz zaman analiz yapıyoruz tabii ama burada tüm taraflar bizi çağırıyor ve alkışlıyor. Bu maçı unutturup, bir sonraki maça da bizi hazırlıyorlar. Trabzon'da dışarı çıksak acaba insanlar bize kızacak mı diye düşünüyorduk. Bununla birlikte mental olarak bir sonraki maça hazırlanma konusunda sorun yaşıyorduk. Türkiye'de daha günü birlik oluyor bu durumlar. Acun başkan, soyunma odasına bu sene bir kere tebrik için geldi. Stoke city, maçından geriden gelip kazanmıştık. O maçtan sonra geldi ve tüm takımı tebrik etti. Geçen senede kaybetmemiz gereken bir maçta puan kaybettik. Ancak iyi mücadele ettiğimiz için, bize böyle oynamaya devam edin demişti” ifadelerini kullandı.



“Türkiye'de alt yapısı sorunu olduğunu düşünüyorum”

İki lig arasındaki altyapı organizasyonunu yorumlayan Ömür, “Türkiye'de alt yapısı sorunu olduğunu düşünüyorum. O dönem Yusuf ve Uğurcan abiyle altyapıdan çıktık. O zamanlar altyapıdan oyuncu çıkaralım değildi aslında, ihtiyaç olduğu için çıktık. Burada mental olarak iyi hazırlıyorlar. Fiziksel olarak Türkiye'de altyapıların yeterli olmadığını düşünüyorum” diye düşüncelerini paylaştı.



Doğukan Sinik: “Öncelikli hedefim Hull City ile Premier Lig'de oynayabilmek var”

Gelecek hedeflerinin neler olduğu sorulması üzerine Doğukan Sinik, “Gerçekten zor bir ligde mücadele ediyoruz. Birazcık yoğun geçiyor. 3 günde bir maç oynuyoruz. Abdulkadir benden daha tecrübelidir. Antrenmanlar bizim lige göre daha ağır. Hemen hemen yarı yarıya diyebilirim. Buna adapte olmak zor. Adapte olduğumuzu düşünüyorum. Bizim ülkemizde baskı buraya göre çok başka. Puan kaybı sonrası çok üzülüyoruz ama orada insanlar buna bir oyun olarak bakıyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Benim en büyük hayallerimizden bir tanesi mevcut kulübünde süre alabilmek. Hocamızın da gelişiyle pozitif bir ortam var. Hedeflerime gün gün bakıyorum. Öncelikli hedefim Abdülkadir gibi bu kulüple birlikte Premier Lig'de oynayabilmek var” diyerek sözlerini tamamladı.