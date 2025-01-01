Hull City 90+3'te yıkıldı, ateş hattında kaldı! Abdülkadir Ömür...

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İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Middlesbrough'u ağırladı.
The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Middlesbrough, 1-0'lık skorla kazandı.
Middlesbrough'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Alex Gilbert kaydetti.
Bu yenilgiyle 22 puanda kalan Hull City, 22. sırada yer aldı. Middlesbrough ise 40 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.
Hull City'de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro 70, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ise 59. dakikada görev aldı.
Hull City, Championship'in 26. haftasında Leeds United'ı ağırlayacak. Middlesbrough ise Cardiff'i konuk edecek.