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Hull City 90+3'te yıkıldı, ateş hattında kaldı! Abdülkadir Ömür...

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#Futbol#Hull City#Championship
Hull City 90+3te yıkıldı, ateş hattında kaldı Abdülkadir Ömür...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 22:46

İngiltere Championship'in 25. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, konuk ettiği Middlesbrough'a 1-0 mağlup oldu.

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İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Middlesbrough'u ağırladı.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Middlesbrough, 1-0'lık skorla kazandı.

Middlesbrough'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Alex Gilbert kaydetti.

Bu yenilgiyle 22 puanda kalan Hull City, 22. sırada yer aldı. Middlesbrough ise 40 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

Hull City'de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro 70, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ise 59. dakikada görev aldı.

Hull City, Championship'in 26. haftasında Leeds United'ı ağırlayacak. Middlesbrough ise Cardiff'i konuk edecek.

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#Futbol#Hull City#Championship

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