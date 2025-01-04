Hull City 3-1'den geri döndü, liderden puan aldı!

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Championship'in 26. haftasında Hull City, lider Leeds United'ı ağırladı.

Hull City, 5. dakikada Abu Kamara ile öne geçerken Leeds United, 46'da Tanaka ve 62'de James ile iki gol buldu.

Konuk ekip 72. dakikada Piroe ile farkı 2'ye çıkarırken Hull City, 81. dakikada Joao Pedro ve 89. dakikada Kamara'nın golleriyle geri döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte lider Leeds United'ın puanı 53 oldu. Hull City ise puanını 23 yaptı.