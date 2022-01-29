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Hull City 2-0 Swansea City (Maçın özeti)

#Hull City#Swansea#Şota Arveladze
Hull City 2-0 Swansea City (Maçın özeti)

Acın Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, Swansea City'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Şota Arveladze, Championship kariyerine galibiyetle başladı.

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Hull City ile Swansea City, Championship'in 28. haftasında kozlarını paylaştı.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetimindeki ilk maçta Hull City sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin 5. dakikasında Tom Eves ile öne geçen ev sahibi ekip, 17. dakikada Lewis Potter ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hull City 3 puanı cebine koydu.

ACUN ILICALI SONRASI 3'TE 3

Acun Ilıcalı'nın satın alım işlemlerinin resmi olarak gerçekleştirilmesinin ardından Hull City oynadığı 3 maçı kazanmayı başladı. Bu sonuçların ardından Hull City'nin puanı 32'ye yükseldi. Swansea de 32 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Hull City: Baxter, Bernard, McLoughin, Greaves, Longman, Smallwood, Docherty, Fleming, Honeyman, Eaves, Lewis-Potter

Swansea City: Hamer, Cabango, Naughton, Manning, Christie, Fulton, Grimes, Latibeaudiere, Smith, Wolf, Piroe

 

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#Hull City#Swansea#Şota Arveladze

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