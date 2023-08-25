Hull City 1-1 Bristol City (Ozan Tufan gol attı)

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İngiltere Championship 4. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Bristol City'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Hull City, Ozan Tufan'ın 17. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Bristol City, 62. dakikada Nahki Wells'in golüyle skora dengeyi getirdi.
Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Hull City puanını 7'ye, Bristol City ise 5'e yükseltti.
OZAN TUFAN'IN 4. GOLÜ
Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, takımıyla çıktığı 4. maçta 4. golünü kaydetti. Milli futbolcumuz şu anda ligin gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.