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Hull City 1-1 Bristol City (Ozan Tufan gol attı)

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#Hull City#Ozan Tufan#Bristol City
Hull City 1-1 Bristol City (Ozan Tufan gol attı)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 23:24

İngiltere Championship 4. hafta maçında Hull City, Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Bristol City ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Championship 4. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Bristol City'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Hull City, Ozan Tufan'ın 17. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. Bristol City, 62. dakikada Nahki Wells'in golüyle skora dengeyi getirdi.

Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 7'ye, Bristol City ise 5'e yükseltti.

OZAN TUFAN'IN 4. GOLÜ

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, takımıyla çıktığı 4. maçta 4. golünü kaydetti. Milli futbolcumuz şu anda ligin gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

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#Hull City#Ozan Tufan#Bristol City

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