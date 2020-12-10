Hulk Türkiye'den gelen transfer teklifini ilk kez açıkladı

Çin ekibi Shangai SIPG'den ayrılacak olan ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Hulk'tan transfer açıklaması geldi. Portekiz basınından Record'a konuşan 34'lük Brezilyalı, dünyanın her yerinden transfer teklifleri aldığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Evet birçok ülkeden teklif alıyorum. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Türkiye... Çin'den de hala öneriler geliyor. Neredeyse her gün yeni bir teklif alıyorum. "

Haftada 500 bin dolar kazanıyordu!

Çin takımı Shangai SIPG'de haftada 500 bin dolar kazanan Hulk, bu rakamdan yüzde 90 oranında feragat edeceğini belirtti ve haftada 50 bin dolar gibi rakama teklifleri kabul etme durumu olduğunu söyledi. İngiliz ve Portekiz basınındaki haberlere göre de, Hulk konusunda önde olan iki takım ise oyuncunun eski kulüpleri Zenit ve Porto...

Brezilyalı yıldız oyuncunun ismi ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu ancak Beşiktaş ve Trabzonspor da oyuncunun bonservisinin olmamasını değerlendirmek istiyor. (Fanatik)

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