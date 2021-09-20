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Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak

#Hulk#Camila Angelo#Iran Souza
Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak

Brezilyalı futbolcu Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile çocuk sahibi olacaklarını duyurdu.

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Brezilyalı ünlü futbolcu Hulk, 2019 yılında 12 yıllık eşli Iran Souza ile ayrılmış ve eski eşinin yeğeni Camila Angelo ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Hulk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Yıldız futbolcu açıklamasında; "Bugün hayatımda 4. kez bebek sahibi olacağımı sizlere açıklamak ve Allah'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Kalbim mutlulukla dolu. Şimdiden seni dört gözle bekliyoruz. Ne olursa olsun seni çok seveceğiz. Sağlıklı gel." ifadelerini kullandı.

Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak

ESKİ EŞİNDEN 3 ÇOCUĞU VAR

Hulk'un eski eşi Iran Souza'dan 3 çocuğu bulunuyor.

"ESKİ EŞİMLE EVLİYKEN İLİŞKİMİZ YOKTU"

Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeniyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra oluşan tartışmalara yanıt vermiş ve Souza ile evliyken yeğeniyle bir ilişkisi olmadığını, arkadaşlığın daha sonradan aşka dönüştüğünü söylemişti.

"Iran Souza ile kağıt üzerinde evli gibiydik. Onu defalarca kez aldattım. O da Hulk soyadına sahip olmaktan mutluydu. Evlilik içerisinde iki yalnız hayat yaşıyorduk ve sonunda bu evliliği bitirme kararı aldık. Camila ile iyi bir arkadaşlığımız vardı ve boşandıktan sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü."

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Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi olacak

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#Hulk#Camila Angelo#Iran Souza