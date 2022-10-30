Hugo Almeida, Beşiktaş - Ümraniyespor maçını izledi

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Siyah beyazlıların eski futbolcusu Hugo Almeida, Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden izledi.

2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Hugo Almeida, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Hugo Almeida'nın basın mensuplarıyla yaptığı o konuşma:

- Maça kim davet etti?

Kendim sordum gelebilir miyim diye, onlar da kabul etti

Elbette özledim

-Halen fit gözüküyorsun?

Evet, evet, teşekkürler

-Oynamak için mi geldin?

Hayır, hayır artık oynayamam.

Her şey yolunda mı? Sizi görmek güzeldi dostlarım