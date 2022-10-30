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Hugo Almeida, Beşiktaş - Ümraniyespor maçını izledi

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Hugo Almeida
Hugo Almeida, Beşiktaş - Ümraniyespor maçını izledi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 21:18

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u konuk ettiği mücadeleyi sürpriz bir isim yakından takip etti.

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Siyah beyazlıların eski futbolcusu Hugo Almeida, Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı mücadeleyi tribünden izledi.

2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Hugo Almeida, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Hugo Almeida'nın basın mensuplarıyla yaptığı o konuşma:

- Maça kim davet etti?

Kendim sordum gelebilir miyim diye, onlar da kabul etti

Elbette özledim

-Halen fit gözüküyorsun?
Evet, evet, teşekkürler

-Oynamak için mi geldin?
Hayır, hayır artık oynayamam.

Her şey yolunda mı? Sizi görmek güzeldi dostlarım

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#Beşiktaş#Ümraniyespor#Hugo Almeida

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