Huelva'ya transfer olan milli futbolcu Birgül Sadıkoğlu, İspanya'nın "gol kraliçesi" olmak istiyo

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Eskişehir'de antrenör Rıfat Çiçek'in teşvikiyle 10 yaşında Çamlıcaspor'da futbola başlayan 24 yaşındaki Birgül Sadıkoğlu, kariyerini sırasıyla Eskişehirspor, Bozüyük Halk Eğitim Gençlik ve Spor, Eskişehir Öncü Spor Kulübü, İzmir Konak Belediyespor, Zhytlobud, Galatasaray, Ankara FOMGET GSK ve İspanya'nın Tenerife takımlarında sürdürdü.

Sadıkoğlu, 2016-17 sezonunda Bozüyük Halk Eğitim Gençlik ve Spor'da 22 maçta 45 gol, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Eskişehir Öncü Spor Kulübü'nde 24 maçta 62 gol attı.

Genç golcü, 2021-22 sezonunda Ukrayna'nın Zhytlobud takımının formasıyla UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta attığı 5 golle adından söz ettirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı formasıyla 36 maçta 8 gol sevinci yaşayan Birgül, 2024-25 sezonunda Sporting Club de Huelva ekibinde İspanya Kadın Premier Lig'inde boy gösterecek.

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Ailesinin yanında Eskişehir'de tatilini geçiren Birgül, AA muhabirine, Sporting Club de Huelva teknik heyetinin antrenman programını aksatmadan uyguladığını söyledi.

Yoğun maç takvimi öncesi kondisyon çalışmalarıyla kendisini güçlendirdiğini belirten Birgül, hem yeni kulübü hem de milli takım için yoğun çalıştığını dile getirdi.

Birgül, 19 yaşına kadar gol kraliçesi olma mutluluğu da yaşadığı güzel bir dönem geçirdiğini ifade ederek, "Her sezon çok çalıştım. Örneğin benim için Şampiyonlar Ligi'nde bulunmak çok güzel bir histi ve arkadaşım Gamze Yaman ile son 16'ya kalan ilk kadın futbolculardık. Paris Saint Germain ile Real Madrid ile oynayacağımız için çok mutluyduk, çok heyecanlıydık." dedi.

- Örnek olmaya çalışıyor

İspanya'da başarılarına yenilerini eklemek istediğini vurgulayan Birgül, kendisini göstererek Real Madrid, Barcelona gibi kulüplere transfer olmayı hedeflediğini anlattı.

Hücum bölgesinde her noktada görev yaptığına dikkati çeken Birgül, şöyle devam etti:

"Milli takımda sağ açık, sol açık bazen de forvet oynadım. Ukrayna'da forvet arkası, İspanya'da forvet oynadım. Yeni kulübümdeki hedefim kendimi göstermek. Takım olarak hedefimiz üst lige çıkmak. Orada da çok farklı rakipler, çok farklı takımlar var. Mesela Barcelona ile oynayabileceğiz. İlk 11'e girmek, sürekli oynayan bir oyuncu olmak istiyorum. Takımımın başarılarına her şekilde katkı sunmaya açığım. Asist de yapmak istiyorum gol de atmak istiyorum çünkü her ikisi de çok önemli. Sonrasında elbette gol kraliçesi olmak istiyorum."

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Avrupa'daki diğer Türk futbolcular gibi ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığına değinen Birgül, "Henüz diyaloğum olmadı ama Arda Güler ile görüşmek isterim." ifadesini kullandı.

Türkiye'de futbola ilgi duyan kız çocuklarıyla arasında "büyük bağ" olduğunu aktaran Birgül, onlara iyi örnek olmak için daha çok çalıştığını vurguladı.

Çamlıca Spor Kulübünde görevli antrenör Rıfat Çiçek de eski öğrencisinin, kız çocuklarının futbola başlaması konusunda rol model olduğunu dile getirdi.