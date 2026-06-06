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Hücum aşığı bir Beşiktaşlı: Vincenzo Italiano

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Italiano#Fiorentina
Hücum aşığı bir Beşiktaşlı: Vincenzo Italiano
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 07:00

48 yaşındaki İtalyan hoca, 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemlerini kullanıyor. Yoğunluğu yüksek ve topa sahip olma odaklı bir tarzı benimsiyor. Pres olmazsa olmazı. Kendini sürekli güncelleyip yeniliklere uyum sağlıyor. Defansı öne çıkarıp rakiplere açık alan bırakması dezavantaj ama bunu atletizmi yüksek oyuncularla kapatıyor.

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Beşiktaş'ın dün İstanbul’a imza için getirdiği teknik direktör Vincenzo İtaliano Avrupa futbolunda fark yaratan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Hücum aşığı bir Beşiktaşlı: Vincenzo Italiano

İtalyan futbolunun alışılagelmiş kaotik yapısından farklı bir oyun anlayışına sahip olan İtaliano yoğunluğu yüksek ve topa sahip olma odaklı bir tarzı benimsiyor. Kendini sürekli güncelleyen bir teknik adam. Bunu kadro seçimlerine bile yansıtıyor. Ondan ideal 11 beklemek güç. Rotasyonu hem sahadaki oyununda hem de 11 seçimlerinde sıkça kullanıyor. Fiorentina ve Bologna döneminde çıktığı tüm maçların 11’i farklıdır.

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Hücum aşığı bir Beşiktaşlı: Vincenzo Italiano

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PRES YAPMADAN OYUNCU 11'E GİREMEZ

Kariyer yolculuğuna da en alt seviyeden başlayan İtaliano, Serie D’den A’ya kadar tüm kategorilerde çalıştı. Hücum futbolunu tercih eden teknik adam kariyeri boyunca 4-3-3 ve 4-2-3-1 dizilişlerini kullandı. Yine rakibe göre zaman zaman bu dizilişleri de değiştirmeyi seven bir teknik adam diyebiliriz.

Hücum aşığı bir Beşiktaşlı: Vincenzo Italiano

48 yaşındaki çalıştırıcı savunma çizgisini oldukça fazla öne çıkarmasıyla da biliniyor. Kimi zaman bu özgüven rakiplere daha fazla açık alan yaratsa da atletizmi yüksek oyuncularla bunları kapatmaya çalışır. Kısacası Vincenzo İtaliano savunmayı riske edecek kadar hücum aşığı bir teknik adamdır. Yüksek yoğunluklu pres yapacak atletizmi yüksek oyuncular talep eder. Yıldız oyuncu olsun ya da olmasın istediği pres yapılmadığında o oyuncuyu asla 11’e yazmaz.

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#Beşiktaş#Italiano#Fiorentina

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