Hot Wheels Unleashed yeni video ile Skatepark’ı gösterdi

Mattel ve Milestone geçtiğimiz günlerde Hot Wheels Unleashed için paylaştığı bir tanıtım videosu ile kaykay parkı etrafına kurulu rüzgarlı ve bol tuzaklı yarış pistini tanıttılar. Neyseki kötü örnek olacak ve bu pisti darmadağın edecek kaykaycı çocuklar ortalıkta gözükmüyor.

Hot Wheels Unleashed’in 30 Eylül 2021’de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series S|X ve PC için çıkması bekleniyor.