×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Hostesle anlaşmazlık yaşayan Khabib Nurmagomedov uçaktan indirildi

Güncelleme Tarihi:

#Khabib Nurmagomedov#Uçak#Hostes
Hostesle anlaşmazlık yaşayan Khabib Nurmagomedov uçaktan indirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:23

UFC efsanesi Khabib Nurmagomedov, uçuş öncesi hostesle yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle uçaktan indirildi. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Haberin Devamı

Sosyal medyada bu sabah yayılan görüntülere göre UFC eski şampiyonu Khabib Nurmagomedov, bir uçuş öncesi hostesle yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle uçaktan indirildi.

Görüntülerde uçağın acil çıkış kapısına denk gelen koltukta oturan Khabib, hostesle acil durum halinde yapması gerekenler konusunda anlaşmazlık yaşadı. Daha sonra söylenenleri kabul eden efsane şampiyon, hostesin ikna olmaması sebebiyle uçaktan indirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Khabib Nurmagomedov#Uçak#Hostes

BAKMADAN GEÇME!