Hostesle anlaşmazlık yaşayan Khabib Nurmagomedov uçaktan indirildi

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Sosyal medyada bu sabah yayılan görüntülere göre UFC eski şampiyonu Khabib Nurmagomedov, bir uçuş öncesi hostesle yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle uçaktan indirildi.

✈️ UFC eski şampiyonu Khabib Nurmagomedov, kabin memuruyla uçuş öncesi yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle uçaktan indirildi. pic.twitter.com/sRvz3G74yU — Spor Arena (@sporarena) January 12, 2025

Görüntülerde uçağın acil çıkış kapısına denk gelen koltukta oturan Khabib, hostesle acil durum halinde yapması gerekenler konusunda anlaşmazlık yaşadı. Daha sonra söylenenleri kabul eden efsane şampiyon, hostesin ikna olmaması sebebiyle uçaktan indirildi.