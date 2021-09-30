Horizon Forbidden West’te konsollarda bir fark gözetilmeyecek

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PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncularının son zamanlarda en çok dilinde olan oyunlarda biri de kuşkusuz Horizon Forbidden West. Geçtiğimiz gün geliştirici stüdyo Guerilla Games tarafından oyuna ve Aloy’un oyunda nasıl yer alacağına dair bir güncelleme yayınlandı. Bu güncellemede, oyunun PlayStation 5 yükseltmesine ve PlayStation 4 sürümünden ne bekleyebileceğimize dair ayrıntılara da yer veriliyor.

Oyunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 için aynı tarihte çıkacak olmasıyla birlikte bazı oyuncular, Sony’nin yeni nesil konsollara daha çok kaynak ayırması gerektiğine dair tartışmalar çıkardı. Ancak PlayStation blog’da oyunun çıkışta herhangi bir problemi olmayacağı işaret edildi.

Her ne kadar PlayStation 4’te, PlayStation 5’te oluğu kadar kalite yükseltmesine girilemeyecek olsa da blogda, versiyonlar arasında oyuncu deneyimine dair bir farklılık olmayacağı söylendi.

Horizon Forbidden West, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için 18 Şubat 2022’de çıkış yapacak.