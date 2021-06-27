Hollanda'nın hücum merkezinde kim oynayacak? EURO 2020 "Son 16" maçında Çekya'ya karşı iddaa'da...

Bu bir ilandır

HOLLANDA

- Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Avusturya'nın arasından fire vermeden grup lideri olarak çıkan Hollanda'da Memphis Depay'ın (2 gol 1 asist) yanında kimin oynayacağı yerel basının aklını en çok kurcalayan soru...

- İlk iki maçta Wout Weghorst izlemiştik, son maçta Donyell Malen oynadı ve iyi de oynayınca TD Frank de Boer'i ufak bir sıkıntıya soktu. Luuk de Jong sakat.

- İlk iki maçta orta alanda ciddi katkı veren, son grup maçında sarı kart görmesin diye dinlendirilen Marten de Roon yeniden ilk 11'e dönecek ve kaptan Gini Wijnaldum'u (3 gol) rahatlatacak.

- Grup aşamasının en dikkat çeken isimlerinden Denzel Dumfries (2 gol 1 asist) yine sağ tarafta görev yapacak. Savunma merkezinde "De Vrij, De Ligt & Blind" izleyeceğiz.

ÇEKYA

- Patrik Schick'in klas golleriyle İskoçya'yı 2-0 yenerek EURO 2020'ye başlayan Çekya, sonrasında Hırvatistan ile yenişemeyip İngiltere'ye kaybederek 4 puanla grubu üçüncü sırada bitirmişti.

- Sol bek Jan Boril sarı kart cezalısı, yerine sağ bekten Ales Mateju ya da Pavel Kaderabek devşirilecek.

- Orta alanda Tomas Soucek'in yanında iki kere Tomas Holes, bir kere Alex Kral oynadı. TD Jaroslav Silhavy kararı maç saati verecek.

- Silhavy; "Takım savunmasını iyi yapmalı, konsantrasyonumuzu hiç düşürmemeli ve hücuma çıktığımızda efektif olmalıyız..." dedi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda, Türkiye'ye 4-2 kaybettikten sonra çıktığı 7 maçı kaybetmedi! (6 galibiyet - 1 beraberlik)

- Çekya'nın son 7 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 16 gol)

- 5 yıl 8 ay 14 gün önce karşılaştıklarında Çekya 3-2 kazanırken; Hollanda'da Depay, Blind ve Wijnaldum sahadaydı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "Son 16" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu!

%62'lik kesim grup maçlarında kusursuza yakın bir performans ortaya koyan Hollanda'dan Çekya karşısında 90 dakika içinde zafer bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

Yeni sezonda PSG'de forma giyecek olan Gini Wijnaldum'un Liverpool antrenmanında attığı inanılmaz gol! İzleyelim...