Hollandalılardan Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Van Bronckhorst'a övgü: Sürpriz bir skor, bu daha başlangıç

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Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Beşiktaş'ın gollerini 1 ve 81. dakikalarda Immobile, 53. dakikada Svensson, 90'da Rafa Silva ve 90+3'te Mustafa Hekimoğlu attı. Galatasaray'da Nelsson 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Hollandalı gazeteciler, bu tarihi skoru Spor Arena'ya değerlendirdi ve vatandaşları Giovanni van Bronckhorst hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

JAN SOMMERDIJK (TV GELDERLAND): “GALATASARAY, BEŞİKTAŞ KADAR HAZIR GÖRÜNMÜYORDU”

Oyuncularıyla olan iletişimi Giovanni van Bronckhorst’un en güçlü yanıdır. Her yönüyle bir beyefendi bir teknik direktördür. Ayrıca oyuncuları mükemmel bir şekilde yönetir. Giovanni van Bronckhorst ile çalışan tüm oyuncular onu seviyor ve kişilik olarak ondan asla şikâyet etmiyor. Yıldız oyuncularla da arası çok iyi. Onlara ihtiyaç duydukları alanı ve özgürlüğü veriyor. Dün geceki skor elbette büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Galatasaray, son şampiyondu ve bu nedenle maçın favorisiydi. Fakat Galatasaray, sezona başlamaya Beşiktaş kadar hazır görünmüyordu. Ancak yine de 5-0 iki üst düzey takım arasında eşi benzeri olmayan bir skordu.

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TIM DUIJVERMAN (SOCCERNEWS.NL): “ESKİ CİRO GERİ DÖNDÜ! CİRO, YENİ KIVILCIMINI BEŞİKTAŞ’TA BULDU”

Gio, önemli ve üst düzey maçlar söz konusu olduğunda beklentilerin farkındaydı. O, kariyeri boyunca hep çok deneyimli oyuncularla oynadı. Şu anda takımda tecrübeli ve bazı genç yeteneklerle iyi bir karışım oluşturmaya çalışıyor. Ciro Immobile, çok akıllıca bir transfer. Ciro, Lazio'da bir kraldı. Orada çok sayıda gol attı ama son 2 sezon artık zirvede değildi. Yeni bir kıvılcıma ihtiyacı varmış gibi görünüyordu ve şimdi bunu Beşiktaş'ta buldu. Dünkü maça bakacak olursak, eski Ciro geri döndü! Bu tarz oyuncular, çok fazla deneyime sahiptirler ve ateşli bir maç oynadıklarında kendinden emindirler.

“BU SADECE BAŞLANGIÇ. GİO, SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANABİLİR”

Evet, bu skor bir sürprizdi çünkü Galatasaray, son şampiyondu ve güçlü bir takıma sahipti. Ancak Beşiktaş, ateş gibiydi. Beşiktaş, böylesine harika bir derbi atmosferinde sakinliğini korudu. Gio'nun 2017'de Feyenoord ile şampiyon olduğu yıldan bazı ortak noktalar görüyorum. Çok akıllıca oynuyor. Gittikçe daha da gelişecek. Bu sadece başlangıç. Gio, Beşiktaş'la şampiyonluğu kazanabilir. Bu oyuncular formda kaldığında Süper Lig’e hâkim olabilirler. Gio, tecrübeli oyunculardan ve genç yeteneklerden oluşan dengeli bir takıma sahip. Gio, bunların harika bir karışımını yapabilir. Beşiktaş'ın kötü bir sezonun ardından buna ihtiyacı vardı.

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MARTIJN KRABBENDAM (VOETBAL INTERNATIONAL): “DÜN GECEKİ SKOR BENİ ŞOK ETTİ”

Maç sonundaki kutlamaları gördüm. Gio, oyuncularıyla birlikteydi. Bu Gio’nun oyuncuları yönetme tarzıydı. Bence oyuncular, onun yönetim tarzını seviyor. Sert bir teknik direktör değil. Kulüpte iyi bir atmosfer yaratıyor ve bir başarı elde ettiğinde diğer başarılar da onu takip ediyor. Gio, oyuncularına sorumluluk vermeyi seviyor. Ayrıca takımda sorumlulukları yerine getirebilecek çok sayıda tecrübeli oyuncusu var. Galatasaray, geçen seneyi Beşiktaş’ın epey önünde ve Türkiye’nin en iyi takımı olarak bitirdiği için dün geceki skor beni şok etti. Gio, Beşiktaş’ın Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet etmesi için orada.

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“BU YIL BEŞİKTAŞ’A DİKKAT EDİN!”

Tek maçlık bir finali kazanmak, şampiyonluğu kazanmaktan çok daha kolaydır. Bu nedenle Süper Lig şampiyonluğu için bir yıl boyunca istikrarlı olmanız gerekiyor. Gio'nun yeni bir takımı var. Önlerindeki yol kolay değil ama bu şekilde oynamaya ve kazanmaya devam ederlerse şampiyonluk yolunda ivme onlardan yana olacaktır. Gio, birçok başarı kazanmış bir teknik direktör; gergin değil ve baskıyla nasıl başa çıkacağını çok iyi biliyor. Bence takımdaki tecrübeli oyuncuları da aynısını yapacak düzeyde. Yani evet, bu yıl Beşiktaş'a dikkat edin!