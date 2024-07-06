Hollandalılar, Türkiye maçı öncesi endişeli: 'Arda Güler uzak tutulmalı, onları yenmek çok zor'

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Geçtiğimiz günlerde Avusturya’yı Merih Demiral’ın golleriyle 2-1’le geçen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın bir başka iddialı ekibi olan Hollanda’yı gözüne kestirdi. Tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yeni bir zafere kilitlendi. Hollandalı meslektaşlarımız, kritik mücadele öncesi iki takımın avantajlarını değerlendirdi. Gazeteciler, ayrıca milli yıldızımız Arda Güler’in son maçlardaki performansına da dikkat çekti.

HOLLANDALI GAZETECİLERİN KRİTİK 90 DAKİKA ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

JESPER LANGBROEK (SOCCERNEWS.NL):

“CODY GAKPO, HOLLANDA’NIN AÇIK ARA EN TEHLİKELİ OYUNCUSU”

Turnuva öncesinde Hollanda'nın grubu Fransa'nın ardından ikinci sırada bitirmesi bekleniyordu. Aynı zamanda Avusturya ile güçlü bir rekabete gireceğimizi biliyorduk. Böyle olacağı maçın gidişatından belli oluyordu ancak Avusturya karşısında alınan yenilgiyi Hollanda'nın kötü bir gün geçirmesine bağlıyorum. Oyuncular; zayıf bir tutum sergilediler, yeterince agresif değillerdi ve özellikle defansif olarak iyi değillerdi. Romanya’ya karşı oynanan maçta kendilerini bu anlamda geliştirdiler. Düellolarda daha zeki ve daha agresiflerdi. Ayrıca kazanma konusunda daha fazla istek gösterdiler. Cody Gakpo, Hollanda'nın açık ara en tehlikeli oyuncusu. Sağ tarafta hem kontrataklardaki hızı hem de dar alanlardaki driplingleriyle çok fazla tehdit oluşturuyor. Şimdiden üç gol attı ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği iyi performansını milli takımda da tekrarladı. Türkiye’ye uyarı!

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“MONTELLA’NIN İYİ BİR SAVAŞ PLANI HAZIRLAYACAĞINA ŞÜPHE YOK”

Avusturya karşısında Montella, her rakibe karşı uygun bir taktiksel plan oluşturabileceğini gösterdi. Hakan Çalhanoğlu cezalı olmasına rağmen takımı iyi bir performans sergiledi. Turnuva sırasında Türkiye'nin savunması takımın en güçlü hattı olmadı ancak teknik direktör Montella, savunmayı her zaman güvenli bir şekilde oluşturdu. Cezalı orta saha oyuncuları Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek olmadan bunun işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Ancak Montella'nın Hollanda'ya karşı iyi bir savaş planı hazırlayacağına şüphe yok.

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“KOEMAN, HAKAN VE KENAN’I KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN PLANLAR YAPMALI”

Arda Güler, Hollanda'da Türkiye'nin en büyük yeteneği olarak biliniyor. Turnuvanın başında fiziksel sorunlarla boğuştuğunu biliyoruz ancak şüphesiz en kaliteli oyunculardan biri. Hücum oyununu kuran ve tehlike yaratmak için her fırsatı kullanabilen büyük bir oyun kurucu gibi görünüyor. Koeman, özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı kontrol altına almak için planlar yapmalı. Öte yandan Hollanda’nın hücumdaki oyuncuları için Mert Günok'u geçmek zor olacak. Çünkü Mert, Avusturya karşısında harika refleksler gösterdi.

“HOLLANDALI OYUNCULAR, BU GÜÇLÜ RAKİBİ HAFİFE ALMAMALI”

Portakalları desteklemek için maça çok sayıda taraftarımız gelecek. Sahada Hollanda'nın dikkatli bir futbol oynaması lazım. Türk oyuncular, ikili mücadele konusunda daha güçlü durumda. Eğer Hollanda topla dikkatli oynar ve rakibi kendi yarı sahasına çekmeyi başarırsa; hücum oyuncularımız bireysel kaliteleriyle fark yaratabilir. Yine de herkes kolay bir maç olmayacağı konusunda hemfikir. Hollandalı oyuncular, bu güçlü rakibi hafife almamalı.

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MARTIJN KRABBENDAM (VOETBAL INTERNATIONAL):

“TÜRKİYE GİBİ TUTKUYLA OYNAYAN TAKIMLARI YENMEK HER ZAMAN ZORDUR”

Hollanda'nın bu turnuvada gelişme gösterdiğini görebilirsiniz. Polonya'ya karşı oynadığımız ilk maç iyiydi. Ardından Fransa ile 0-0 berabere kaldık. Fransa maçında iyi bir sonuç vardı ama performansımız iyi değildi. Korkunç bir oyundan sonra Avusturya'ya kaybettik. Takım ve teknik direktör üzerinde baskı vardı ama Ronald Koeman tecrübesini gösterdi. Koeman, Romanya'yı iyi bir şekilde yenmek için doğru çözümü buldu. Hollanda, yavaş yavaş daha da iyi oluyor. Cody Gakpo, Dünya Kupası’nda ve EURO 2024’te şimdiye kadar toplam 6 gol attı. Gakpo, ateş gibi yanıyor. Donyell Malen ise hızlı ve tehlikeli. Xavi Simons, formunu buldu. Reijnders ve Schouten, orta sahada iyi bir iş çıkardı. Hollanda'nın kullanabileceği birçok silahı var. Hollanda, bence tecrübeli ve iyi oyunculara sahip. Hollanda’nın maçta en üst seviyeye çıkması gerekiyor çünkü Türkiye yürekten oynuyor. Bu kadar tutkuyla oynayan takımları yenmek her zaman zordur. Umarım güzel bir atmosferde; Hollandalılar ile Türklerin birlikte kutlayabileceği güzel bir maç olur.

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“TÜRKİYE, İYİ SAVUNMA YAPIYOR. BU DA ONLARI YENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR”

Türkiye'nin maçını izlemeyi seviyorum. Keyif ve enerji dolu bir maç oynuyorlar. Pek çok Türk arkadaşım olduğu için onları her zaman destekliyorum. Montella'nın bu takıma biraz daha disiplin getirdiğini görmemek mümkün değil. Ayrıca iyi savunma yapıyorlar. Bu da onları yenmeyi zorlaştırıyor. Kişisel bir not olarak Orkun Kökçü’nün oynamamasını üzücü buluyorum. Onu bir oyuncu olarak çok beğeniyorum ama Türkiye'de birçok iyi oyuncu var. Arda Güler’in kesinlikle etkili oynayacağına inanıyorum. Hollanda, bu yüzden köşe vuruşlarına dikkat etmeli. Topa vurmak için ne de güzel bir teknik kullanıyor! Arda, aynı zamanda harika bir oyuncu. Çok enerjik bir isim olan Ferdi Kadıoğlu'nu da tanıyoruz. Ayrıca Kenan Yıldız'ı da beğeniyorum. Türkiye'de çok iyi, genç ve enerjik oyuncular var.

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TIM DUIJVERMAN (SOCCERNEWS.NL):

“ROMANYA MAÇINDA AVUSTURYA MAÇINDAN DERS ÇIKARDIĞIMIZI GÖSTERDİK”

Hollanda’nın EURO 2024 gruplarındaki sıralaması benim için bir sürpriz oldu. Polonya karşısında oldukça iyi oynadık ve Fransa karşısında da iyi bir maç çıkardık. Avusturya'ya karşı bu kadar kötü oynayıp kaybetmemizi beklemiyordum. Takımımız o maçta çok gergin görünüyordu. En iyi 3.olarak bitiren takımlardan biri olduğumuz için şanslıyız. Bu durum bize bir uyandırma sinyali oldu. Ayrıca Avusturya ve Romanya maçlarımızın arasındaki bir haftalık dinlenme de takıma iyi geldi. Her takım turnuva sırasında kötü bir maç çıkarabilir. Turnuvada yaşadığımız durumun bizim için ölümcül olmadığı için mutluyum. Takımımızda birçok iyi oyuncu var. Çeyrek final yolunda Romanya ile karşılaşan takım, Avusturya maçından ders çıkardığını gösterdi. Defansif olarak çok güçlüydük ve dengeli bir orta saha oyunu oynadık. Hücumumuz hâlâ zayıf bir noktada olduğu için bana sanki bir oyuncu eksik oynuyoruz gibi geliyor. Bana göre Memphis Depay, uyumsuz bir oyun sergiliyor ve hücum etmek istediğimizde oyunu yavaşlatıyor. Ayrıca kale önünde yeterince net vuruşlar yapamıyor. Daha cesur başka bir forvet görmek isterdim. Örnek olarak Wout Weghorst’u vermek istiyorum. O, %100'ünü veriyor.

“CODY GAKPO, ARJEN ROBBEN GİBİ TURNUVADAKİ EN TEHLİKELİ OYUNCUMUZ”

Cody Gakpo, bu turnuvadaki en tehlikeli oyuncumuz. Gol atmaya ve hücum oyunumuzda önemli olmaya devam ediyor. O olmasaydı her şey çok daha zor olurdu. Biraz Arjen Robben'e benziyor ama sol kanatta da oynuyor. Sağ kanatta Denzel Dumfries var. Sahanın sağ tarafında bir aşağı bir yukarı gidiyor ve bu da rakibin işini zorlaştırıyor.

“TÜRKİYE, TAKIM OYUNU VE HARİKA SAVUNMAYLA SOĞUKKANLILIKLARINI KORUMAYI BAŞARIYOR”

Türkiye'nin diğer yıllara kıyasla çok geliştiğini düşünüyorum. Maçta her zaman baskılı ve agresif bir oyun oynuyorlar ve fark yaratabiliyorlar. Geçmişte bazen mücadele anlamında çok fazla geriye düşebiliyorlardı. Ayrıca bir gol yediklerinde takımda kaos yaşanıyordu. Şimdi bu konuda daha fazla tutarlı davrandıklarını görüyorum. Maçın zor anlarında bile eskisinden daha sakin kalıyorlar. Bence bu Montella'nın işi. İtalyanlar güçlü savunma yapmayı sever. Bu yüzden antrenmanlarda buna çok dikkat ettiğini düşünüyorum. Mesela geçen ki maçta Avusturya, ikinci yarıda çok daha iyiydi ve ileride çok iyi baskı yaptı. Ancak Türkiye çok iyi savunma yaptı ve konsantre oldu. Bu oyun sistemi, Türk ekibi için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Bu turnuvada (belki Portekiz maçı hariç) maçların ilk yarısında daha iyi olan takım Türkiye’ydi. İkinci yarılarda enerjileri azalıyor ancak takım oyunu ve harika savunmayla soğukkanlılıklarını korumayı ve sonuç almayı başarıyorlar.

“ARDA GÜLER’İN ŞUT ATMASINA YA DA PAS VERMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ”

Ne yazık ki Orkan Kökçü, bizim maçta cezalı. Onu bu maçta oynarken görmeyi çok isterdim. Feyenoord'daki döneminden sonra Rotterdam'da hala bir kahraman. Çok güçlü bir oyuncu. Mert Günok'un yine çok önemli olabileceğini düşünüyorum. Bu turnuvada harika bir kalecilik örneği gösterdi. Eleme aşamasındaki bazı maçlarda ve belirleyici durumlarda kilit rol oynadı. Avusturya'ya karşı attığımız gol turnuvanın şu ana kadarki en iyi golüydü. Ferdi Kadıoğlu'nu da büyük bir iş bekliyor. Denzel Dumfries ve Donyell Malen'i durdurmayı başarırsa, takımdaki yaratıcı gücü durdurmuş olacak. Arda Güler''e dikkat etmeliyiz. Onu toptan uzak tutmalıyız. Onun şut atmasına ya da pas vermesine izin vermemek önemli olacak. Bu maçta her şey olabilir. Yine de Hollanda güçlü savunma yapmaya devam eder ve yaratıcı oyuncularımız yapması gereken işi yaparsa, bizi favori olarak görüyorum. Türkiye, belki de en öngörülemez takım ve oynadıkları maçlarda her zaman kaos var. Bu onların hem gücünü hem de zayıflığını yansıtıyor. Maçta zor bir hikâye olacak.