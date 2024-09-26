Hollandalılar, kritik maç öncesi o detaya dikkat çekti: Beşiktaş'ta bir fenomen var | Ajax'ın silahı Wout Weghorst ama Farioli...

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Yeni sezona dikkat çeken bir giriş yapan ve kupalar hedefleyen Beşiktaş, bugün Johan Cruyff Arena'da Hollanda Ligi’nin köklü ekibi Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iyi gidişatını Avrupa Ligi'nde de sürdürme peşinde. Kara Kartal, daha önce 6 kez karşılaştığı ve galibiyet elde edemediği rakibini gözüne kestirdi. Hollandalı futbol muhabirleri, mücadele öncesi iki ekibin galibiyet şansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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HOLLANDALI GAZETECİLERİN “AJAX-BEŞİKTAŞ” MAÇI DEĞERLENDİRMESİ ŞÖYLE:

JAN SOMMERDIJK (TV GELDERLAND):

“FARİOLİ’NİN TÜRK FUTBOLUNU BİLMESİ KÜÇÜK BİR AVANTAJ”

Farioli'nin oyuncuları maça hazırlama konusunda çok büyük bir etkisi var ama sahada biraz güçsüz sayılır. Oyuncuları Farioli’nin istediklerini yapamıyor gibi görünüyor. Farioli’nin Türk futbolunu bilmesi çok küçük bir avantaj çünkü Beşiktaş’ın kadrosu onun Türkiye'de görev yaptığı döneme göre çok değişti. En iyi oyuncumuz olan Steven Berghuis sakatlandı. Kenneth Taylor ise tartışmasız en yetenekli oyuncu. Kenneth’in mükemmel bir mantalitesi ve iyi bir tekniği var. Brian Brobbey, kaleye yakın kullanıldığında tehlikeli olabiliyor. Beşiktaş'ta kısa bir dönem geçiren Wout Weghorst, çok yetenekli olmasa da yedek olarak oyuna girdiğinde her zaman etkili oluyor.

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“GIO, TÜRKİYE KARİYERİNE MÜKEMMEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI”

Gio, Türkiye kariyerine mükemmel bir başlangıç yaptı. Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı finansal olanaklara sahip değil ancak bu sezon şimdiye kadar onlarla başa çıkmayı başardı. Gio, bir teknik direktör olarak her zaman sakinliğini korudu. Beşiktaş, çok büyük yıldızlara sahip bir takım değil ama gücünü birliktelikten alıyor. Ciro Immobile, hala tehlikeli bir forvet ve Ajax'a karşı gol atabilir. Ayrıca Ajax’ın savunması zayıf. Rashica, daha önce Hollanda Ligi'nde Vitesse'de oynamış yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş, Joao Mario gibi çok tecrübeli ve uluslararası kalitede bir oyuncuya sahip. Rafa Silva da izlenmesi gereken bir oyuncu. Ajax, evinde oynadığı için küçük bir avantaja sahip. Ama tabii ki maç Türkiye'deymiş gibi tezahürat yapacak çok sayıda Beşiktaş taraftarı da olacak. Ajax'ın zayıf bir savunması var, bu durum Beşiktaş için bir şans olabilir. Bana göre mantıklı sonuç beraberliktir.

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JOHAN INAN (ALGEMEEN DAGBLAD):

“FARIOLI, TAKIM YÖNETİMİYLE ŞU ANA KADAR GERÇEKTEN GÖZ DOLDURUYOR”

Teknik direktör Farioli, henüz 35 yaşında olmasına rağmen takım yönetimiyle şu ana kadar gerçekten göz dolduruyor. Sezona kalabalık bir kadroyla başladı ama neredeyse bütün oyuncularını mutlu etmeyi başardı; ayrıca hepsine süre verdi. Bu da takımda büyük bir rekabete neden oldu ve takımın seviyesini yükseltti. Oyuncuların kondisyonlarında da Farioli’nin etkisini görüyoruz; çok ciddi bir artış oldu. Farioli’nin Türkiye'deki geçmişinin bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile birkaç kez Beşiktaş’a karşı oynadı ama takım o zamandan beri çok değişti. Beşiktaş, bu yaz 20'den fazla oyuncuyu sattı/kiraladı. Ayrıca yeni oyuncularla anlaştılar. Yani karşımızda neredeyse tamamen farklı bir takım var.

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“WOUT WEGHORST, HER ZAMAN GOL ATMAYI BAŞARIYOR”

Wout Weghorst'u tanıyorsunuz; her zaman gol atmayı başarıyor. Ve tabii ki Ajax'ın birinci forveti olarak kendini kanıtlamak isteyen forvet Brian Brobbey de önemli bir güç olacak. Brian’ın hızı ve gücü onun en büyük silahları. Bu durum Gabriel Paulista ile Brian Brobbey arasında güzel düellolar bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ajax, sakatlanan Steven Berghuis'i özlüyor. Bu durum Beşiktaş adına bir avantaj. Çünkü Steven Berghuis, sezon başında takım için çok fazla şans yaratan bir oyun kurucu olarak harika bir form yakalamıştı. Gio, Feyenoord'da onunla birlikte çalışmıştı. Bu arada kolaylıkla gol atma özelliği olan hücumcu orta saha oyuncusu Davy Klaassen, Ajax'ın Avrupa Ligi için oyuncuları kaydetmesinden sonra sözleşme imzaladığı için kadroda olmayacak.

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“BEŞİKTAŞ’TA CIRO IMMOBILE GİBİ BİR FENOMEN VAR”

Gio, sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar takımıyla harika maçlar çıkardı. Gio, görünen o ki Galatasaray ve Fenerbahçe ile aradaki farkı hemen kapatmanın bir yolunu buldu ve bu da oldukça etkileyiciydi. Gio; şampiyonluklar için yarışan, harika bir ambiyansa sahip kulüplerde çalıştı. Antrenörlük kariyerinde yedi kupa kazandı. Bence onun en büyük özelliği bu: turnuvalarda finale çıkmanın bir yolunu bulmak. Hollanda şampiyonluğu yaşadı, İskoçya'da kupayı kazandı ve Glasgow Rangers ile Avrupa Ligi'nde finale çıktı. Beşiktaş’ta ayrıca Ciro Immobile gibi bir fenomen var. Bu arada Ciro’nun gördüğüm kadarıyla Rafa Silva ile sahada iyi bir uyumu var. Ayrıca Moatasem Al-Musrati orta sahada takımın dengesini koruyan harika bir transfer olarak kendini kanıtlıyor. Ve tabii ki Milot Rashica (Vitesse) ve Jonas Svensson (AZ) gibi oyuncular daha önce Hollanda'da harika bir büyüye sahipti.

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“JOHAN CRUYFF ARENA, BÜYÜLÜ AVRUPA GECESİYLE BİLİNEN BİR STADYUM”

Bence iki takımın da şansı yüzde 50. Gio, Beşiktaş’ta puzzle’ı tamamladı. Onların iyi bir performans göstererek kolayca gol attığını görebiliyorsunuz. Ajax ise transfer döneminin son güne kadar rekabete hazır görünüyordu ancak Steven Bergwijn'i sattı ve yerine yeni bir sol kanat oyuncusu transfer edemedi. O tarafta ve Berghuis'in sakatlandığı sağ tarafta sadece bir oyuncuları kaldı. Yani Farioli takımını tekrardan kurmak zorunda kaldı. Bu durum Beşiktaş'a muhtemelen küçük bir avantaj sağlıyor ama Ajax'ın Johan Cruyff Arena'da oynayacak olması bu avantajı eşitliyor. Burada büyülü Avrupa gecesiyle bilinen bir stadyum var. İyi olan kazansın!