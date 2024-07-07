Hollandalılar da A Milli Takım'a karşı aldıkları galibiyete inanamadı: Türkiye mükemmelin fazlasıydı | Daha önce böylesini görmemiştik

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EURO 2024 finaline odaklanarak tarih yazmak isteyen A Milli Futbol Takımı, dün gece turnuvanın zorlu ekiplerinden Hollanda ile oynadığı maçtan 2-1 yenik ayrıldı. 35. dakikada Samet Akaydin’in golüyle öne geçen ve tur için umutlandıran Ay-Yıldızlılar, ikinci yarıda üst üste yediği gollerle turnuvadan elenen takım oldu.

Dün geceki mücadeleyi takip eden Hollandalı gazeteciler, A Milli Takım’ın etkili oyunu ve kaçan tur şansımızla ilgili düşüncelerini aktardı.

Meslektaşlarımızın Hollanda-Türkiye maçıyla ilgili yorumları şu şekilde:

JAN SOMMERDIJK (TV GELDERLAND):

“TÜRKİYE; TUTKU, CESARET VE GERÇEKTEN YETENEKLİ OYUNCULARLA OYNADI”

Hollanda, özellikle ilk yarıda ve maçın sonunda çok fazla sorunlar yaşadı. Türkiye; tutku, cesaret ve gerçekten yetenekli oyuncularla oynadı. Türkiye, yapılması gereken her şeyi doğru bir şekilde yaptı. Takımınız çok şanssızdı ve kaleci Bart Verbruggen de harika kurtarışlar yaptı. En azından uzatma dakikalarına gitmeyi kesinlikle hak ettiniz. Türkiye, Euro 24'te oynadığı tüm maçlarda olduğu gibi bugün de kendi evinde oynuyormuş gibiydi. Çok fazla tezahürat yapan ve takımınızı etkileyen taraftarlarınız vardı.

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“BARIŞ ALPER YILMAZ, FAULLERLE BİLE DURDURULAMADI”

Arda Güler, dünyanın en iyi yeteneklerinden biri. Çok genç olmasına rağmen şimdiden takımın bir lideri. Arda, Real Madrid'de Mbappé ve Vinicius ile birlikte parlamaya devam edecek. İlk golünüzde sağ ayağıyla yaptığı asistle yeteneklerini gösterdi. Ferdi Kadıoğlu'nu 16 yaşındayken NEC'de oynarken izlemiştim. O zamanlar çok yetenekli bir orta saha oyuncusuydu. Şimdi modern bir kanat beki. Ayrıca bugünkü oyunuyla olağanüstü bir savunma oyuncusu olduğunu gösterdi. Barış Alper Yılmaz, bugün faullerle bile durdurulamadı. Barış Alper, takımına çok fazla enerji veriyor ve her topa koşuyor.

MIKOS GOUKA (AD SPORTWERELD NEWSPAPER):

“TÜRKİYE, MÜKEMMEL BİR OYUNDAN DAHA FAZLASINI OYNADI”

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Türkiye, mükemmel bir oyundan daha fazlasını oynadı. Çok fanatik bir taraftar grubuyla desteklenen Türk takımı, maçın ilk dakikalarında zorluk yaşasa da daha sonra Hollanda’nın işini çok zorlaştırdı. 1-0 öne geçmek Türklere daha da fazla enerji ve güven verdi. Devre arasından sonra Hollanda takımı Wout Weghorst ile daha farklı oynamaya başlayınca Hollanda kontrolü yeniden ele geçirdi. Hollanda’nın golleri Türklerin beklemediği zamanlarda geldi ama son dakikalar tamamen Türk takımının lehineydi. Hollanda, Türklerin eşitliği yakalamasına izin vermedi. Türkiye, son bölümlerdeki etkileyici oyunuyla skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu, takımını çok yüksek bir seviyeye taşıdı. Hollanda, Verbruggen'in harika kaleciliği başta olmak üzere Van de Ven, Dumfries, De Vrij ve Schouten'in müdahaleleri sayesinde zor duruma düşmekten kurtuldu. Sonrasında Hollandalı oyuncularda büyük bir rahatlama baş gösterdi ve skor az kalsın 2-2’ye gelebilirdi.

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“BARIŞ ALPER, HIZINI MÜKEMMEL KULLANDI VE VAN DIJK’A SORUN ÇIKARDI”

Hakan Çalhanoğlu, maçta elbette Türklerin büyük lideriydi. Serbest vuruşları tehlike yaratıyor ve Türk takımının sahanın neresinde baskı yapıp neresinde yapmayacağını çok iyi belirliyor. O’nun gibi öne çıkan daha birçok Türk oyuncu vardı. Arda Güler, uluslararası futbolun geleceği için önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Arda, tekniği ve öngörüsüyle beraber birinci sınıf klas bir oyuncu. Hollanda takımı, onu kontrol etmekte zorlandı. Ayrıca hızlı ve fırsatçı bir oyuncu olan Barış Alper’i de durdurmakta zorlandılar. Barış Alper, hızını mükemmel kullandı ve özellikle Van Dijk’e birkaç kez sorun çıkardı.

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“HOLLANDA MİLLİ TAKIMI, DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ATMOSFER YAŞAMAMIŞTI”

Stadyumdaki atmosfer çok ateşliydi. Türkler, çok gürültü bir ortam yarattı ve Hollandalılar da maçtan sonra deplasman maçı gibi hissettiklerini söylediler. 1-1'den sonra ortalık biraz sakinleşti ve Berlin'deki Türklerin hayal kırıklığı hissedilir gibi oldu. Ancak son aşamada taraftarlar yine Montella’yı ve takımını destekledi. Türkler tarafından hem sahada hem de tribünlerde verilen güzel bir görüntü vardı. Hollanda Milli Takımı, bu Avrupa Şampiyonası sırasında daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştı.

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LEON TEN VOORDE (TUBANTİA):

“TÜRKİYE’NİN MÜCADELE RUHU ŞU ANDA ÇOK İYİ DURUMDA”

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Türkiye’nin oynadığı futbol beni şaşırtmadı. Hollanda olarak geçmişteki kaliteye sahip değiliz. Ayrıca o kadar iyi değiliz ve bu turnuvada çok iyi oynamadık. Yine de maçı kazanmak için yeterince iyi oynadık. Türkiye’deki mücadele ruhu şu anda çok iyi durumda. Çok yetenekli oyunculara sahipler. Arda Güler, büyük bir yetenek. Real Madrid gibi çok fazla yıldızın ve büyük forvetlerin olduğu takımda oynuyor. Bu yaşta her hafta böyle bir oyun ortaya koyması önemli. Türkiye futbolunun yeni yıldızı olabilir. Ayrıca Kenan Yıldız da çok iyi bir oyuncu ve yetenekli. Barış Alper Yılmaz, hızlı ve savaşçı bir futbolcu. Oyuncular, alkışı hak etti.

“HOLLANDA, MÜCADELENİN SONLARINA DOĞRU TİTRİYORDU”

Kalecimiz Bart Verbruggen, bir kahraman gibi oynadı. Hollanda'da çok fazla kişi onu tanımıyor çünkü çocukluğunda Hollanda’dan ayrılmış. Hollanda, mücadelenin sonlarına doğru titriyordu ve aynı zamanda gergindi. Büyük bir mücadele vardı ama Türkiye için her şey artık çok geçti. İkinci yarıda daha iyi oynayamadılar. Savunma yapma anlamında geç kaldılar. Hollanda'nın ayakta kalması bizim için sürpriz oldu çünkü normalde böyle bir mücadele ruhuna sahip değiliz. Türk taraftarlar, maçın başında sessiz bir haldeydi ve bu durum beni şaşırttı. 1-0’dan sonra atmosfer çok güzel ve etkileyiciydi.