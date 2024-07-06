Hollandalı sol bek Alexander Büttner'den Türkiye maçı yorumu: 'Beni şaşırtmıştı, neredeyse imkansız...'

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Geçtiğimiz günlerde Avusturya’yı 2-1 yenerek büyük bir zafere imza atan A Milli Futbol Takımı, bugün Berlin Olimpiyat Stadı'nda turnuvanın önemli ekiplerinden Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde 3.kez çeyrek finalde mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, zorlu rakibini yenerek kupada yoluna devam etmek istiyor. Bir dönem Manchester United formasıyla başarılar kazanan Hollandalı sol bek Alexander Büttner, dev maçla ilgili düşüncelerini anlattı.

HOLLANDALI FUTBOLCU ALEXANDER BÜTTNER’İN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“GRUBU 3.SIRADA TAMAMLAMAK BENİ ŞAŞIRTMIŞTI. NEYSE Kİ…”

EURO 2024’te D Grubunu 4 puanla 3.sırada tamamlayarak sürpriz yaşatan ve Son 16 Turu’nda Romanya’yı mağlup ederek taraftarlarına nefes aldıran Hollanda’nın kupadaki serüvenine değinen Alexander Büttner, “Doğrusu grubumuzu 3.sırada tamamlamamız beni şaşırtmıştı. Kadronuzda bizim kadar kaliteli oyuncularınız varsa, grubu en azından ilk 2’de bitirmeyi beklersiniz. Neyse ki Romanya’ya karşı çok iyi bir maç oynadık. Bir sonraki tura geçtik ve en önemlisi turnuvadaki yolculuğumuza devam ettik” diye konuştu.

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“RONALD KOEMAN, HOLLANDA’NIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ”

Ocak 2023’ten beri takımda görev yapan 61 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Ronald Koeman’dan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu, “Ronald Koeman’ın Hollanda’nın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum. O, takımdaki oyuncular nasıl oynamak istiyorsa buna izin veren bir antrenör. Ayrıca Koeman’ın oyuncularla çalışma şeklini ve onların her gün daha iyi olmalarına yardımcı olmaya çalışmasını da seviyorum” ifadelerini kullandı.

“CODY GAKPO’YA KARŞI SAVUNMA YAPMAK NEREDEYSE İMKANSIZ GİBİ”

Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde top koşturan isimlerin yer aldığı Hollanda Milli Takımı’nın kadrosuyla ilgili konuşan Büttner, milli takımımıza uyarılarda bulunarak şöyle devam etti: “Türkiye'nin Cody Gakpo'ya dikkat etmesi gerekiyor. Gakpo, turnuvada şimdiye kadar üç gol attı. O’nun topu aldığında içeriye doğru dripling yapacağını ve ardından şut atacağını bilmelisiniz. Tıpkı bir dönem Arjen Robben’in diğer kanattan yaptığı gibi bu oyuncuya da karşı savunma yapmak neredeyse imkânsız gibi. Ayrıca Romanya'ya karşı iki gol atan, iyi ve hızlı bir oyuncu olan Donyel Malen de yedek kulübesinden oyuna girerek katkı yapabilir. Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabilen çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Dolayısıyla kadromuzdaki bu durum Hollanda'nın lehine.”

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“TÜRKLERİN ÜLKELERİ İÇİN BÖYLE SAVAŞMALARINI GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM”

EURO 2024’te F Grubu’nu 2.sırada bitiren ve Son 16 Turu’nda Avusturya’yı geçerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı’nın başarısıyla ilgili düşüncelerini anlatan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, “Türkiye’nin bu kadar iyi durumda olmasına gerçekten seviniyorum. Çok sayıda Türk vatandaşı tanıyorum ve Türk arkadaşlarım da var. Bu yüzden bu gece benim için özel bir oyun olacak. Türklerin ülkeleri için böyle savaşmalarını gerçekten çok seviyorum. Çünkü futbolda bu zamanlarda böyle mücadeleyi çok sık göremiyorsunuz” dedi.

“HOLLANDA MİLLİ TAKIMI, ARDA GÜLER’E DİKKAT ETMELİ”

A Milli Futbol Takımı’nın kadrosuyla ilgili konuşan Büttner, 19 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler’e ayrı bir parantez açarak, “Hollanda Milli Takımı’nın kesinlikle Arda Güler'e dikkat etmesi gerekiyor. Arda, genç bir oyuncu ama şimdiden en üst seviyede. Bunun yanı sıra, Türkiye Milli Takımı’nın takım olarak çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bence Türk takımının güçlü yanları bunlar” diye vurguladı.

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“TARAFTARLARINIZIN OYUNCULARINIZLA BU KADAR GURUR DUYDUKLARINI GÖRMEK HARİKA”

Turnuva boyunca ay-yıldızlılara verdiği destekle 12.adam olarak görevini eksiksiz yerine getiren taraftarlarımızla ilgili değerlendirmelerde bulunan 35 yaşındaki sol bek, sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye'nin taraftarları, turnuva boyunca her yerde olduklarını gösterdiler. Mesela bir maç kazandıklarında Hollanda'da da sokaklara çıkıp kutlama yapıyorlardı. Taraftarlarınızın oyuncularınızla bu kadar gurur duyduklarını görmek harika. Bu desteğin oyuncuları da motive ettiğini düşünüyorum. Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanında oynamıştım. Türk taraftarlar, gerçekten inanılmazdı. Takımınızın sahip olduğu destek gerçekten etkileyici ve önemli.”

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