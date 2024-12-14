Hollandalı gazetecilerden kura yorumu: Türkiye'yi istemiyoruz! İşimiz zorlaşabilir

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2026 yılında gerçekleşecek olan FIFA Dünya Kupası’na katılabilmek için oyanacak FIFA Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları belli oldu. A Milli Takım E Grubu’nda Hollanda ve İspanya maçı galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. 2025 Eylül ayında başlayacak karşılaşmalarda hedef birinci sırayı alıp Dünya Kupası Finallerine direkt katılım sağlamak. Bu hedefi gerçekleştiremediğimiz takdirde diğer hedef ise grupta ikinci olup Play-off üzerinden finallere katılmak.

Kura çekimi sonrası gruptaki potansiyel rakiplerimizden ve rakibimiz olduğu takdirde muhtemel en zorlu maçları oynayacağımız Hollanda’dan gazeteciler Tim Duijverman ve Mikos Gouka grubu ve Türkiye’nin gruptaki şansını değerlendirdi. Hollandalı gazeteciler Spor Arena’ya açıklamalarda bulundular.

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Hollandalı gazetecilerin açıklamaları şöyle:

TIM DUIJVERMAN: TÜRKİYE – HOLLANDA MAÇLARI GRUBUN EN ÖNEMLİ MAÇLARI

Hollanda, Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya'yı geçerse, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile aynı grupta yer alacak. İspanya'yı yenersek, Türkiye ile Hollanda arasında ilginç maçlar olacağı kesin. Normalde Bulgaristan ve Gürcistan gibi rakipler hem Türkiye hem de Hollanda için sorun olmamalı. Bu yüzden Türkiye- Hollanda arasındaki iki maç grubun en önemli maçları olacak.

“TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM HOLLANDA’NIN İŞİNİ ZORLAŞTIRABİLİRLER”

Son karşılaşma tabii ki Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Bu çeyrek final çok heyecanlıydı ve bireysel kalite Hollanda'ya galibiyeti getirdi. Türkiye çok iyi bir takıma sahip ve zirve formlarında olurlarsa Hollanda'nın işini çok zorlaştırabilirler. Uluslar Ligi grup aşamasındaki son birkaç maçta en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık. Bosna'ya karşı oynadığımız son maç takım iyi değildi.

“BU GRUBU KAZANMAK SORUN OLMAMALI”

Daha istikrarlı olmak ve kalite açısından bizden aşağıda olan takımları kolayca yenmek için hala yapılacak çok iş var. Klas 9 numara hariç çok sayıda harika oyuncumuz var. Yine de çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Kâğıt üzerinde harika bir kalecimiz, defansımız ve orta sahamız var. Ayrıca Gakpo, Malen, Frimpong gibi hücum oyuncularımız da kaliteli oyuncular. Bu grubu kazanmak sorun olmamalı. Ancak şimdiye kadar hiçbir rakibin kolay olmadığını gösterdik. Takımın daha fazla ruh ve kazanma zihniyeti göstermesi gerekiyor. Bunlar olmadan her maç zor olabilir.

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“ORKUN KÖKÇÜ VE ARDA GÜLER…”

Türkiye herkes formdaysa ve gurur ve tutkularını gösterirse, Hollanda karşısında, özellikle de kendi evlerinde, bir şansları olacağından eminim. Orkun Kökçü ve Arda Güler ile fark yaratabilecek bazı kaliteli oyunculara sahipler. İki takım arasında birincilik için bir mücadele bekliyorum. Oynanacak iki maç hangi takımın lider olacağını belirleyecek.

MIKOS GOUKA: HOLLANDA TÜRKİYE İLE AYNI GRUPTA OLMAYI İSTEMİYOR

Hollanda için karışık duygular olduğunu söyleyebilirim. Eğer Uluslar Ligi çeyrek finalinde İspanya'yı yenerlerse, Amerika'daki finaller öncesi Dünya Kupası Elemelerinde en güçlü rakip Türkiye olacak. Eğer bu senaryo olmazsa, Polonya olacak. Ve kesinlikle Almanya'daki son Avrupa Şampiyonası'ndaki deneyimleri göz önünde bulundurarak, Hollanda'da Türk takımını Polonya'dan daha üst sıralarda görüyoruz. Bu durumda Hollandalılar Türkiye’den ziyade Polonya ile oynamak istiyorlar.

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“TÜRKİYE’NİN ZİRVEYE DOĞRU İLERLEYEN GENÇ OYUNCULARI VAR”

Türkiye'nin zirveye doğru ilerleyen genç oyuncuları veya zirveye ulaşmış oyuncuları var, Polonyalılar Lewandowski’nin yakında artık bir parçası olmayacağı bir gelecek inşa etmek zorunda gibi görünüyor. Türkiye, Polonya’dan çok daha tehlikeli bir takım.

“TÜRKİYE’DE OYNANACAK OLAN MAÇLAR ÇOK DAHA ZOR”

Hollanda, Berlin'de Türkleri yendi ancak daha önceki sonuçlar Türkiye'de oynamanın daha da zor olduğunu gösteriyor, Berlin'deki stadyum büyük ölçüde Türklerle dolu olmasına rağmen Hollanda maçı kazanmasını bilmişti.

“HOLLANDA BİRİNCİ, TÜRKİYE İKİNCİ OLUR”

Elbette Türkiye’den daha iyi ülkeler var, örneğin Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere ancak kesinlike Türkiye çok zor bir rakip. Bu, İspanya'ya karşı olası bir elenmenin Hollanda'da biraz daha kolay kabul edilmesini sağlıyor. Türkiye ile aynı gruba düştüğümüz takdirde bence Hollanda birinci olur, Türkiye ise ikinci olup Play-off oynama hakkı kazanır. Gürcistan ve Bulgaristan’ın sürpriz yapacağını düşünmüyorum.

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