Hollandalı efsaneden Merih Demiral'a destek, UEFA'ya tepki: Kim oluyorlar!

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Hollanda'nın efsane isimlerinden Marco van Basten, Euro 2024'teki Avusturya maçı sonrasında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek verdi.

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezasını eleştiren Marco van Basten, UEFA'yı futbola siyaseti sokmakla suçladı.

UEFA'nın Merih Demiral'ın yaptığı hareketin yanlış olup olmadığına karar verecek merci olmadığını söylen Hollandalı efsane, milli futbolcunun bu şekilde cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

"SİYASETİN DEVREYE GİRMESİNE İZİN VERİYORSUNUZ"

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.

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Marco van Basten

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.

UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etmişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.