Hollanda'dan çarpıcı yorum: 'Bronckhorst korkak değil, Szymanski'nin çöküşü...'

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Son dönemde yaşanan beklenmeyen puan kayıplarıyla yönetimde radikal değişikliklere yönelen Beşiktaş, ligde 6. sıraya kadar geriledi. Sezon başı göreve getirilen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sezona sükseli bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda performansı ile Beşiktaş taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa Ligi’nde de hedeften uzakta kalan siyah beyazlılar da başkan Hasan Arat istifa ettiğini duyurdu.

Kaotik günler yaşayan Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst’u yakından tanıyan Hollandalı gazeteciler Tim Duijverman ve Mikos Gouka tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş’taki durumunu ve geleceğini Spor Arena’ya yorumladı. Feyenoord’da geçirdiği dönem ile de kıyaslamalarda bulunan gazeteciler, van Bronckhorst’un Beşiktaş’ta neler yapması gerektiğini aktardı.

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Ayrıca eski Feyenoordlular Orkun Kökçü ve Sebastian Szymanski hakkında da değerlendirmelerde bulunuludu.

Hollandalı gazetecilerin açıklamaları şöyle:

TIM DUIJVERMAN (Soccernews.nl):

“VAN BRONCKHORST KORKAK DEĞİL!”

Gio, işler iyi gitmediği anda sorumluluk almaktan korkmuyor. O korkak değil. Feyenoord'un teknik direktörü olarak göreve başladığında da durum pek iyi değildi. Antrenörlük kariyerine 'zor' bir kulüpte başlayacak cesarete sahipti. Kötü sonuçlarla (arka arkaya 7 yenilgi), bazı zorlu dönemlere rağmen Feyenoord'a Hollanda kupasını getirmeyi ve Avrupa'ya katılmayı başardı. Oyunculuk kariyerinde çok fazla tecrübesi var ve sakinliğini korudu. Bunu 4 kupa daha takip etti ve Feyenoord’da başarılı bir dönem geçirmiş oldu.

“SABIR GIO İÇİN HER ZAMAN ANAHTARDIR”

Şu anda Türkiye'de baskı altında ama ligde ilerlemek hâlâ mümkün. Ayrıca sezon maçlarının %50'sinde bile tamamlanmış durumda değil. Beşiktaş taraftarının geçen sezon olduğu gibi bir sezon daha geçirmesinden kaygılı olduğunu düşünüyorum. Ancak sabır Gio için her zaman anahtar olmuştur. Bence van Bronckhorst kesinlikle Beşiktaş’ı bu sezon ilk 3'e geri getirecek.

“ORKUN KÖKÇÜ’NÜN BENFICA KARARI ÇOK DOĞRUYDU”

Orkun Kökçü Benfica'da çok iyi durumda. Bazı sakatlıklara rağmen çok iyi oynamayı başardı ve Avrupa'nın büyük bir takımının orta sahasında önemli bir rol kazandı. Benfica'ya gitme kararı doğruydu. Büyük para kazancı için değil, sportif kariyeri için seçti. Diğer oyuncuların da böyle düşünmesi gerekiyor bence. Tehlikeli hücumlar yaratmak için çözümler bulan güçlü ve dinamik bir oyuncu. Pas vermek onun en iyi becerisi. Çok gol atan bir oyuncu değil ama takım arkadaşlarına iyi servisler yapıyor. Gol atmaya çalışması gerektiğini biliyor ama asıl görevi orta sahadaki dengeyi sağlamak. Çok iyi bir orta saha oyuncusu.

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“SZYMANSKI MAÇIN SEYRİNİ TEK BAŞINA DEĞİŞTİRECEK BİRİ DEĞİL”

Szymanski'nin Fenerbahçe’deki 'çöküşü' belki de zihinsel bir şeydir. Polonyalı, Feyenoord'da harika maçlar çıkardı ve onu sahada göremediğiniz bazı maçlar da vardı. Sebastian, momentum ile iyi oynayan bir futbolcu. Feyenoord'daki sakatlığının ardından eski seviyesine dönmesi zaman aldı. Sonuçta o harika bir oyuncu ama aynı zamanda başarılı olmak için çevresinde iyi oyunculara da ihtiyacı var. Maçın seyrini tek başına değiştirecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.

MIKOS GOUKA:

“VAN BRONCKHORST İŞLER KÖTÜ GİTTİĞİNDE SAKİN KALAN BİR TEKNİK DİREKTÖR”

Van Bronckhorst hem oyuncu hem de antrenör olarak zirvede oldukça tecrübeli. İşler ters gittiğinde daima son derece sakin kalan, aynı zamanda işler istenildiği gibi gittiğinde de abartmayan bir teknik direktör. Beşiktaş yönetiminin de aynısını yapmasını umacaktır.

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“KAPILARI ÇARPMAYACAK VEYA KÜFRETMEYE BAŞLAMAYACAKTIR”

Feyenoord'da iken işler bir süre kötü gitti ama herkes sakin kaldı ve sonunda van Bronckhorst lig şampiyonluğuna ulaştı. Rangers'da, Avrupa Ligi finaline ulaştıktan sonraki bir dönemde işler daha az iyi gidince panik yaşadı. Beşiktaş sezona güçlü başladı ve şu anda arayış içinde. Gio, kapıları çarpmayacak veya küfretmeye başlamayacaktır. Yaklaşımı eninde sonunda istikrarı yeniden sağlayacak ama aynı zamanda futbolun kurallarını da biliyor. Sonuç gelmezse antrenör baskı altına girebilir ve bazen o da mental olarak düşüş yaşayabilir.