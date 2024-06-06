Hollanda'dan Beşiktaş'a Giovanni van Bronckhorst uyarısı! 'Sabır göstermesi gerekiyor'

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Geride bıraktığımız sezonu şampiyon Galatasaray’ın 46 puan gerisinde ve 6.sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı. Siyah-beyazlılar, bir dönem Feyenoord, Guangzhou City ve Glasgow Rangers’ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaştı. Hollandalı meslektaşlarımız Martijn Krabbendam, Tim Duijverman ve Mikos Gouka bir dönem Hollanda ve İskoçya Ligi’nde başarılara imza atan Giovanni van Bronckhorst’un Süper Lig’deki yeni serüveniyle ilgili düşüncelerini anlattı. Hollandalı gazeteciler, tecrübeli çalıştırıcının siyah-beyazlılardaki başarı şansına da değindi.

HOLLANDALI GAZETECİLERDEN ‘GİOVANNİ VAN BRONCKHORST’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

MARTIJN KRABBENDAM (VOETBAL INTERNATIONAL): “GİOVANNİ VAN BRONCKHORST, BASKIYLA BAŞA ÇIKABİLECEK BİR TEKNİK DİREKTÖR”

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Öncelikle Giovanni van Bronckhorst’un iki yıl boyunca bir kulüpte görev yapmamasının dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Gio, gençlik aşkı olan Feyenoord’da görev yaptı ve en son Glasgow Rangers’ı çalıştırdı. Son iki yıldır Hollanda televizyonunda futbol maçlarının analizini yapıyordu. Yani teknik direktörlük rolüyle ilgili hiçbir şeyi kaçırmadı. Bence Beşiktaş'ta güzel bir gelecek görüyor, aksi takdirde oraya imza atmazdı. Beşiktaş, harika bir şehirde yer alan ve genellikle iyi bir havaya sahip büyük bir kulüp. Gio, böyle atmosferleri seviyor. Her şeyden önce o bir beyefendi, birlikte çalıştığı kulüplerin gerçek bir elçisi. Oyuncularına çok fazla sorumluluk veren bir antrenör. Onun tarzını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Frank Rijkaard'a benzetebilirsiniz. Giovanni Van Bronckhorst, oyuncu ve antrenör olarak hayatı boyunca baskı altında kaldı. Ama rahat biri, baskıyla başa çıkabilir. Mesela Feyenoord'un teknik direktörü olarak üst üste yedi kez kaybettiği dönemler oldu. Normalde bir teknik direktörün görevden alınması gerekirdi ama kulüp bunu yapmak istemedi çünkü onu çok seviyorlardı. Feyenoord, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ı bir dönem danışman olarak göreve getirdi. Feyenoord kupayı kazandı ve ondan sonra Dick Advocaat takımdan ayrıldı. Daha sonra Van Bronckhorst, Feyenoord'u şampiyon yaptı. Bir kupa ve iki süper kupa daha alarak kazanmaya devam etti. Glasgow Rangers'ı Şampiyonlar Ligi grubuna ve Avrupa Ligi finaline taşıdı. Van Bronckhorst, ödül kazanmanın ve başarılı olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor.

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TIM DUIJVERMAN (SOCCERNEWS.NL): “GİO, BEŞİKTAŞ’A HUZUR VE SÜKUNET GETİRECEKTİR. FEYENOORD İLE BUNU KANITLADI”

Bu transferi çok merak ediyordum. Geçen sezonki Beşiktaş'a bakarak teknik direktör olarak 'Gio'nun alınmasının çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Sezonu Süper Lig şampiyonunun 46 puan gerisinde bitirmek Beşiktaş’a yakışmayan bir durumdu. 4 teknik direktörü gönderdiklerine göre 'Gio' gibi birini almak iyi olacaktır. O, kulübe huzur ve sükûnet getirebilir. Bunu Feyenoord ile de kanıtladı. Uzun yıllar (lig) şampiyonluğu yaşamayan Feyenoord, onun liderliğinde 5 kupa kazandı. O bir aile babasıdır. Kulübün kültürünü anlamaya çalışır ve düşüncesizce şeyler yapmaz. Bir şeyler yapmadan ya da karar vermeden önce düşünür. Zeki bir insan. Feyenoord'da antrenörlük kariyerine başladığında neredeyse hiçbir deneyimi yoktu. Ama sonunda çok iyi işler başardı. Üst üste 7 maç kaybettiğimiz zor bir dönem geçirmesine rağmen güven ve itimat kazandı. Bu durum Hollanda Kupasını kazanmamızla sonuçlandı. Neredeyse 2 yıldır teknik direktörlük yapmamasının bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Böyle durumlar futbol dünyasında her zaman yaşanır. Bazen futbola küçük bir ara vermek ileride iyi sonuçlar verir. Gio, yine de taze bir zihne sahiptir. İki yıldır takım çalıştırmamasına rağmen her zaman futbolla meşguldü. Mesela bu yıl Şampiyonlar Ligi maçlarında bazı Hollanda televizyonları için analistlik yaptı.

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“OYUNCULARINA SORUMLULUK VERİR AMA KONTROL DELİSİ DEĞİLDİR”

Gio, ciddi bir insan ama biraz mizahi yönü de vardır. Bence yeni jenerasyonun ne olduğunu ve bununla nasıl başa çıkılacağını çok iyi anlıyor. Aynı zamanda insancıl bir teknik direktör. Oyuncularına ve ailelerine çok önem veriyor. Oyunculara ve diğer personele sorumluluk verir. Kontrol delisi değildir. Oyun stili defansif değil ama aşırı pres de yapmıyor. İyi kurgulanmış ve doğru anlarda pres yapan güzel futbol oynatmayı seviyor. Beşiktaş, Gio’ya biraz zaman verirse orada gerçekten başarılı bir teknik direktör olabilir. Umarım yönetim kurulu geçen sezona göre biraz daha sabırlı olur.

“GİO, YÜKSEK BASKIDA OYNAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLİYOR”

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Gio, sakin bir insan ve baskı konusunda çok tecrübeli. İskoçya'da Glasgow Rangers ile büyük derbiler oynadı. Ayrıca İngiltere ve İspanya'da da büyük maçlar oynadı, bu yüzden baskı yüksek olduğunda nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Tabii ki Türkiye'de futbol ambiyansı ve tutkusu bir üst seviyede. Taraftarlar için bu bir ölüm kalım meselesi. Taraftarlar, umarım böyle durumlarda acele etmenin en iyi seçenek olmadığını anlarlar. Geçen sezona baktığımızda, 4 antrenörü kovmak bir kulübü yönetmek için en iyi örnek değildi. Gio, Feyenoord'un teknik direktörüyken kötü zamanlarda bile taraftarları susturmayı başarmıştı. Feyenoord, ülkedeki en fanatik taraftara sahipti. Bence bu da bir başarı örneğidir.

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MIKOS GOUKA (AD SPORTWERELD NEWSPAPER): “İSTANBUL’A İSTEKLİ VE MOTİVASYONU YÜKSEK BİR TEKNİK DİREKTÖR GELİYOR”

Van Bronckhorst, bir süre sahalardan uzak kaldı ama yine de futbolla ilgilenmeye devam etti. Televizyondaki en iyi maçları analiz etti, kulüpleri ve antrenörleri ziyaret etti. Futbol dünyasındaki gelişmelerden haberdar oldu. Bu süreçte teklifler vardı ama o çok seçiciydi. Kışın Beşiktaş'a gelmek istedi ama daha sonra kadroyu toparlayamadı. Şimdi İstanbul'a istekli ve motivasyonu yüksek bir teknik direktör geliyor. Gio, duygularıyla hareket etmez. Daha önce olduğu gibi vizyonunu oyunculara sakin ve kontrollü bir şekilde sunmak ister. Oyuncularına bağırmadan sadece oyuna odaklanır. Aynı zamanda realist bir bakış açısı vardır ve takıma uyum sağlayabilir.

“KULÜP YÖNETİMİNİN ONA DAHA FAZLA SABIR GÖSTERMESİ GEREKECEK ÇÜNKÜ…”

Van Bronckhorst'un Beşiktaş'taki döneminde başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Kulüp, İstanbul'daki diğer üst düzey kulüplerin oldukça gerisinde kaldı. Elbette bu fark birkaç ay içinde kapanmayacaktır. Van Bronckhorst'a zaman tanınması gerekiyor ve bu nedenle kulüp yönetiminin daha önce Beşiktaş'taki antrenörlere gösterdiği sabırdan daha fazlasını ona göstermesi gerekecek. Van Bronckhorst, kulüpler arasındaki farkı kapatmaya alışkın bir isim. Ajax ve PSV'ye karşı Feyenoord'da bunu yaptı. G.Rangers’da çalıştığı dönem seviye olarak Celtic'e yaklaştı.

“BİRÇOK TÜRK ANTRENÖRDE OLMAYAN BİR ÖZELLİĞE SAHİP”

Van Bronckhorst; Feyenoord, Arsenal, Barcelona ve Hollanda Milli Takımı’nda oynadı. Sessiz ve mütevazı görünse de yıllardır üst düzey futbolun içinde yer alıyor. Daha sonra da Feyenoord ve G.Rangers gibi tutkulu kulüplerde antrenörlük yaptı. Diğer teknik direktörler genellikle duygularına yenik düşerken o sakinliğini koruyor. Birçok Türk antrenörde olmayan bir özelliğe sahip, sakinliğini koruyor. Beşiktaş’ın tekrar yükselmesi için zamana ihtiyacı var. Gio gibi bir teknik direktörle bu mümkün ancak bu durum bütçeye ve sabra da bağlı. Mesela Feyenoord, yıllarca süren duraksamanın ardından Van Bronckhorst yönetiminde 2017'de yeniden şampiyon oldu. O dönemde rakip Ajax’ın kadrosunda Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Matthijs de Ligt ve André Onana gibi oyuncular vardı. Van Bronckhorst'un sık sık söylediği gibi para her şey değildir. Hiçbir bahanenin arkasına saklanmıyor, üst düzey liglerde oynanan futbolunun baskılarını biliyor. Ancak taraftarların olaylara gerçekçi yaklaşması gerekecek çünkü Gio sihirbazlık yapamaz.