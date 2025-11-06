Hollanda'da Victor Osimhen'den kariyer gecesi: Avrupa'da sıra dışı rekor! 'En iyisinin en iyisi'

Haberin Devamı

Ajax ile temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşılaştı.

Hollanda'da oynanan ve temsilcimizin 3-0'lık galibiyetiyle sona eren mücadeleye Victor Osimhen damgasını vurdu. Nijeryalı yıldız, Galatasaray tarihine geçerken, kişisel rekorlarını da geliştirdi.

HAT-TRICK YAPTI

Johan Crujff Arena'da oynanan maçta ön plana çıkan isim attığı gollerle Victor Osimhen oldu. Osimhen, 59. dakikada Leroy Sane’nin sağ taraftan ortasında kale önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, 66 ve 78. dakikalarda da penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.

GOL KRALLIĞI

Müsabakada hat-trick yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

26 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Osimhen'i, 5'er gollü Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu toplamda 9 gole ulaştı.

TARİHE GEÇTİ

Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen, aynı zamanda Burak Yılmaz'dan bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

İNANILMAZ SERİ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Avrupa arenalarında üst üste sekiz maçta gol attı. Nijeryalı santrafor, Robert Lewandowski'den (9 maç; Kasım 2020-Kasım 2021) bu yana bu turnuvalardaki en uzun serinin sahibi oldu.

ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Ajax ağlarına 3 gol birden bırakan Osimhen, aynı zamanda Galatasaray tarihinde üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında 2 ve ya daha fazla gol atan ilk oyuncu oldu.

KARİYERİNDE BİR İLK

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta üç gol attı. Nijeryalı, Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana sarı - kırmızılı forma ile Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Haberin Devamı

'EN İYİSİNİN EN İYİSİ'

Osimhen'in 2. golünden sonra sarı - kırmızılı kulübün resmi X hesabından Osimhen için "En iyisinin en iyisi." paylaşımı geldi.

Söz konusu paylaşımdan 3 dakika sonra hat-tricke imza atan yıldız oyuncu için bu sefer "Onunla zor yarışırlar." paylaşımı yapıldı.

3 MAÇTA DA MVP

Victor Osimhen, Galatasaray'ın kazandığı üç Şampiyonlar Ligi maçında da maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.