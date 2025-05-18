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Hollanda'da şampiyon PSV Eindhoven!

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda Eredivisie#PSV Eindhoven#Ajax
Hollandada şampiyon PSV Eindhoven
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 17:35

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 34. haftasında konuk olduğu Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven şampiyonluğunu ilan etti.

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Hollanda Eredivisie'de son 5 haftaya 9 puan geride giren PSV Eindhoven, Ajax'ın üst üste puan kayıpları sonrasında şampiyonluk için iddialı bir konuma gelmişti.

Ligin son haftasında Sparta Rotterdam'a konuk olan PSV Eindhoven, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 79 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Son 4 maçta galibiyet alamayan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax ise ligin son haftasında sahasında Twente'yi 2-0 mağlup etmesine rağmen sezonu 78 puanla ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından 26. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen PSV, 36 şampiyonluğu bulunan Ajax ile kupa farkını 10'a indirdi.

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#Hollanda Eredivisie#PSV Eindhoven#Ajax

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