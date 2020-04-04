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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Hollanda’da ortak görüş: Bu sezon oynanmasın

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Hollanda’da ortak görüş: Bu sezon oynanmasın
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Corona virüs (Koronavirüs) sebebiyle askıya alınan liglerden biri olan Hollanda'da ortak görüş hakim... Ajax ve PSV gibi dev takımlar bu sezonun iptal edilmesi görüşünde birleşti.

Hollanda Ligi'nin dev kulüpleri sezonun geri kalan kısmının oynanmasını istemiyor. Ajax, PSV ve AZ Alkmaar kulüpleri federasyonu bir yazı göndererek, "Bu sezon iptal edilsin" görüşünü savundu.

Hollanda’da ortak görüş: Bu sezon oynanmasın

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