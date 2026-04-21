Hollanda'da ilginç olay: Hakem, maçın ortasında telefonla konuştu!

Pazar günü Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu'nda oynanan ve AZ Alkmaar'ın NEC Nijmegen'i 5-1 mağlup ederek kupayı kazandığı final maçında ilginç anlar yaşandı.

Maç devam ederken karşılaşmanın hakemi Danny Makkelie'nin telefonla arandığı bilgisi ulaşınca oyunu bir süre durdurdu.

43 yaşındaki hakem, telefona cevap vermesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmenin tribünlerden atılan meşale ve havai fişekler nedeniyle stadın güvenlik yetkilileriyle acil koordinasyon sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı.