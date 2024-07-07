Hollanda'da Gakpo ve Van Dijk'tan Türkiye ve Barış Alper Yılmaz'a övgü

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EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye'yi 2-1 mağlup eden ve yarı finale yükselen Hollanda'da yıldız futbolcular Cody Gakpo ve Virgil van Dijk maç sonrası konuştu.

GAKPO: TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM

İlk yarıya aslında iyi başladık. Oyunu kontrol ettik gole kadar. Golden sonra dürüst olmak gerekirse kontrolü kaybettik, Türkiye oyuna hakim oldu. Devre arasından sonra her şeyimizi vermemiz gerekiyordu. İkinci yarıya daha iyi başladık. Tehlikeler yarattık. Türkiye de biraz oyundan düştü. Daha iyi oynayabildik. De Vrij attı ve daha sonra da ikinciyi de atacağımızı, maçı kazanabileceğimizi biliyorduk. Türkiye üzerimize geldi. Zor bir maç oldu sonuna kadar. Türkiye çok iyi bir takım. Bunu gördük. Epeyi sorun çıkardılar bize. Topu aldıklarında hızlı kontrataklara çıktılar. Savunma anlamında Türkiye çok iyi. Çeyrek finale geldiler, iyi takım oldukları için geldiler. Bunu bugün de gösterdiler. Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık.

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VAN DIJK: ÇOK FAZLA TÜRK VARDI

Sonlara doğru geri çekildik. Türkiye çok fazla risk aldı ve üstümüze geldi. Sonunda yarı finale yükseldik. Taraftarlarımızla güzel bir kutlama yaptık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Stadyumda çok fazla Türk taraftar vardı. Takımımla çok gurur duyuyorum. Biz de çok iyi başladık, topa sahip olmada ve rakibin topa sahip olmasında. Sonra daha özensiz oynadık ve tehlikeli yerlerde toplar kaybettik. Sonuç olarak, çok fazla top kaybı yapmamamız nedeniyle kontrataklarla daha tehlikeli oldular. İkinci yarıda sakin kalmalı ve yakaladığımız fırsatları değerlendirmeliydik. Bunu da iyi yaptık. Elinizden gelen her şeyi yapmalısınız ve biz de yaptık. Bir kurtarışa, bir müdahaleye ya da başka bir şeye herkesin nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Bunu birlikte yaptık ve yarı finale çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi toparlanıp bir başka zorlu maça hazırlanacağız.

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BARIŞ ALPER YILMAZ'A ÖVGÜ

Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu.