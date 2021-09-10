Hollanda'da fırtınalar estiren Ali Akman'a büyük onur
Alman ekibi Frankfurt'tan NEC Nijmegen'e kiralanan ve Hollanda Ligi'nde fırtınalar estiren Ali Akman, ayın en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı.
PEC Zwolle karşılaşmasının ardından 3. haftadaki Heracles maçında da ağları sarsan ve toplamda takımına 6 puan kazandıran Ali, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.
Ali Akman, ödülünü Hans Kraay Jr'dan aldı.
Eredivisie'te Nijmegen formasıyla toplamda 3 maça çıkan Ali, 2 kez ağları sarstı.
NEC Nijmegen forması giyen 🇹🇷Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.👏 pic.twitter.com/tEWjG9pXKL
NEC Nijmegen forması giyen 🇹🇷Ali Akman, Hollanda'da ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.👏 pic.twitter.com/tEWjG9pXKL— Spor Arena (@sporarena) September 10, 2021