Hollanda'da eksik var mı? Fransa'da Mbappe maskeyle oynayabilecek mi? EURO 2024 iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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HOLLANDA

Hollanda, EURO 2024'e Polonya'yı, kenardan gelen Wout Weghorst'un golüyle 2-1 yenerek başladı.

Polonya maçı sonrası, Fransa maçı öncesi TD Ronald Koeman, "Yüksek seviyede 60 dakika değil 90 dakika iyi oynamanız gerekir..." dedi.

Koeman'ın ilk 11'inde değişiklik yapması beklenmiyor.

Stoperde "Stefan de Vrij & Virgil van Dijk" ortaklığı devam edecek. Nathan Ake sol bekte oynayacak.

Xavi Simons bir kez daha, Jeremie Frimpong yerine sağ kanatta tercih edilecek.

Hücumun diğer parçaları Memphis Depay ve Cody Gakpo olacak.

FRANSA

Avusturya'yı Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle geçen Fransa'da ise Kylian Mbappe şoku yaşanmıştı.

Turnuva öncesi PSG'den ayrılıp Real Madrid'le anlaşan yıldız futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde Kevin Danso ile çarpışıp burnunu kırmıştı.

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Turnuvayı kapatır mı, "Hollanda maçında oynayabilecek mi?" derken son antrenmana özel maske ile çıktı ve TD Didier Deschamps "Maç saati neler olacağını hep birlikte göreceğiz..." açıklamasında bulundu.

Mbappe yetişmezse Olivier Giroud'yu ilk 11'de görebiliriz.

Giroud'ya Antoine Griezmann merkezden, Marcus Thuram ve Ousmane Dembele kanatlardan destek verecek.

Orta alandaki "N'Golo Kante & Adrien Rabiot" ikilisi değişmeyecektir.

Kante öyle bir Avusturya maçı oynadı ki, Eduardo Camavinga yedek kulübesinden 70 dakika çıkamadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hollanda'nın son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Fransa son 3 maçında gol yemedi! Son 9 maçının sadece 1'ini kaybetti. (6G 2B)

- Maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor, bu sezon 43 resmi karşılaşmada görev yaptı. (177 sarı kart - 9 kırmızı kart - 20 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%40'lık kesim Mbappe'nin belirsizliğine rağmen Fransızlara güveniyor...

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%20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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ARŞİV - Fransa'nın orta alandaki dinamosu N'Golo Kante'nin Chelsea günleri! İzleyelim...