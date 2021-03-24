Hollanda'da Davy Klaassen'den Türkiye itirafı! 'Çok etkili oldu'

A Milli Takım'a 4-2 mağlup olan Hollanda'da Davy Klaassen, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Klaassen'in sözleri;

İlk iki gol kontrataktan geldi. İlk gol öncesinde faul vardı diye düşünüyoruz. Türkiye kaleyi 5 defa buldu, 4'ü gol oldu.

GERİ GELEMEDİK

Biz geri gelmeye çalıştık ama 3-2'den sonra 1 gol daha attı Türkiye. Zor bir maç oldu bizim için. 3-0'dan 3-2 oldu ama sonra geri gelemedik

TÜRKİYE ÇOK ETKİLİ OLDU

Defansa destek vermeye çalıştık. Yeteri kadar etkili değildik biz. Türkiye çok etkili oldu.