Hollanda'da Acun Ilıcalı ve Işıtan Gün'ü şaşırtan ayrılık kararı!

Spor Arena Dış Haber | Acun Ilıcalı'nın Hollanda'dan satın almayı düşündüğü kulüp olan Fortuna Sittard'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün'ün yaptığı kulüpte eşine zor rastlanan bir ayrılık gelişti.

Fortuna Sittard'ın 21 yaşındaki futbolcusu Bo Breukers, yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını belirtti ve verdiği bu kararla şaşırttı. Breukers, ayrılık nedenini ise ''Okul hayatıma daha çok ağırlık vermek istiyorum'' diye açıkladı.

''ARTIK EĞİTİM KARİYERİME ODAKLANACAĞIM''

Genç futbolcu, ''14 yıl önce bu kulübün altyapısına girdim. A takıma kadar yükseldim ve yıllar içerisinde bu kulüple çok güzel anılar yaşadım. Ancak artık eğitim kariyerime odaklanmak istiyorum. Fortuna Sittard'a çok teşekkür ederim, bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor.'' diye konuştu.

ACUN ILICALI: ''HEDEFİMİZ DÜNYA FUTBOLUNA OYUNCU KAZANDIRMAK''

Acun Ilıcalı, konu hakkında en son "Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullamıştı.

''FORTUNA'DA İYİ BİR SERCAN YILDIRIM DÜŞÜNSENE...''

Ayrıca Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceği yönündeki haberlere ise Acun Ilıcalı'dan "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" şeklinde yanıt gelmişti.

IŞITAN GÜN: ''GÖRÜŞMELERİ FEDERASYONA İLETTİK''

Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün ise ''Acun Ilıcalı ile görüşmelerimiz gayet olumlu gidiyor. Hollanda Futbol Federasyonu'na kulübün hisse satışıyla alakalı Acun Ilıcalı ile görüştüğümüzü belirttik. Satış kulübün hisselerinin tamamı değil belli bir kısmını kapsıyor. Zaten bu konuda hem fikiriz. Kulübü yönetmeye devam edeceğiz. Acun Ilıcalı çok tanınmış başarılı bir iş insanı. Bize olan ilginin artmasın adına da büyük katkısı olacaktır.'' şeklinde konuşmuştu.

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