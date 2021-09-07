Hollanda U19 takımında otele kadın misafir çağıran 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı

İtalya U19 takımıyla antrenman maçında karşılaşan Hollanda U19 takımında 5 futbolcu, otel odasına kadın misafir çağırarak pandemi protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle kadro dışı kaldı.

De Telegraaf'ın haberine göre; Ajaxlı futbolcu Ar'Jany Martha ve Feyenoordlu futbolcu Mimeirhel Benita, bir kızı kaldıkları odaya davet etti. Rio Hillen, Naci Ünüvar ve Paris Saint Germain'de forma giyen Xavi Simons ise yüksek sesli müziği duyunca neler olup bittiğine bakmak için Martha ve Benita ikilisinin odasına gitti.

Yaşananların öğrenilmesinin ardından Hollanda U19 Takımı'nın Teknik Direktörü Bert Konterman, beş futbolcusunun pandemi protokollerini ihlal ettiğini belirterek kadro dışı edilmelerine karar verdi.

Hollanda Futbol Federasyonu ise kamp yapılan otele misafir çağıran futbolcuların kulüplerine geri gönderildiğini açıkladı.

Kadro dışı bırakılan 5 futbolcu da 6 Eylül Pazartesi günü Hollanda U19'un İtalya U19'a 3-0 mağlup olduğu maçı kaçırdı.