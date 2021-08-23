Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları yine sahada olacak

Hollanda-Türkiye voleybol maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Finlandiya engelini de zorlanmadan aşan Milli Takım, şimdi ise Avrupa'nın güçlü ekibi Hollanda ile mücadele edecek. İşte, Hollanda-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

Hollanda-Türkiye voleybol maçı 24 Ağustos Salı günü yapılacak. Saat 17.30'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

FİNLANDİYA MAÇINDAN NOTLAR

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

FİLENİN SULTANLARININ KADROSU

Giovanni Guidetti'nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.